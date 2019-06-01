Как правильно выбирать холодильник

Холодильник считается самым применяемым прибором в кухонной комнате. Кстати, если вас интересуют холодильники бош, переходите на сайт comfy.ua. Его двери открываются и Запираются десятки раз в день, тем более, если у вас есть детки. Да и фактически все в кухонной комнате вращается вокруг холодильника: в нем мы храним продукты и приготовленную пищу, охлаждаем в жару напитки. Благодаря этому к выбору холодильника стоит отнестись со всей серьезностью.

Большое количество людей выбирают холодильник лишь по объему и наружному виду. Однако есть и ряд остальных особенностей и положительных качеств моделей холодильников. Чтобы было легче определиться в возможностях современных холодильников и подобрать то, что подойдёт собственно вам, полезно узнать про них детальнее.

Как подобрать холодильник для дома

Самый первый шаг — найти место, где будет стоять холодильник и сделать обмеры.

Популярное заблуждение — если просто померять пространство, отведенное под холодильник, то такой и станет его необходимый размер. Но измерение высоты, глубины и ширины, это только начало.

Сделайте измерения в некоторых местах, если стены или пол неровные.

Также необходимо принимать во внимание пространство, нужное для открытия двери: необходим просвет для локации петель для двери и ручки холодильника (около 5 сантиметров). Нужно пространство и для проветривания. Должно быть около 3 сантиметров свободного пространства сверху и сзади холодильника.

Если холодильник не подобающим образом вентилируется, он может задействовать добавочную энергию, и это приведет к повреждению мотора или нагнетателя воздуха.

Чтобы выбрать правильно холодильник, попытаемся разобраться в его параметрах, устройстве и функциях.

Размер холодильника

Сформируетесь с объемом и размером холодильника.

Размеры холодильников бывают разнообразные: по ширине от 14 см до 3,5 м; в глубину от 18 см до 1,1 м; а в высоту от 28 см до 2,25 м.

Холодильник типовых габаритов

высота: 1,5-2 м

ширина: 60-65 см

глубина: 57-65 см

Это очень востребованный холодильник для стандартных квартир и обыкновенной семьи. В нем уместятся все нужные продукты и он не занимает очень много места в кухонной комнате. Также, подобные размеры соответствуют стандартным габаритам дверей, которые прописаны в ГОСТе.

Размеры должны отвечать проему двери. Благодаря этому, приобретая большой холодильник, не забывайте померять собственные проемы для двери, ведь не станете же вы их потом взламывать ради холодильника.

В классических размерах самый большой выбор. Высота подбирается на ваш вкус.

Подбирая холодильник по высоте, стоит подумать, сумеете ли вы и понравится ли вам дотягиваться до верхней полки.

В современных холодильниках меняются объемы холодильных и морозилок.

Объем холодильника зависит от численности человек в семье и от того, как вы совершаете покупки.

Обычный объем холодильника — 300-340 литров. Этого абсолютно достаточно на 3-4 человек. Если семья очень большая, берите объем от 500 литров.

Есть обычная формула расчета соответствующего объема холодильника: