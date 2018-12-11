Как правильно выбирать тур на новогодние праздники

Когда необходимо приобретать туристические поездки на Новый год, чтобы не опоздать? Кстати, если вас интересует экскурсия в Каппадокию, переходите на сайт https://experts-tourister.ru/turkey/kappadokiya/tours.

С вами поделюсь информацией, что операторы бронируют, а порой и оплачивают номера в гостиницах и коттеджах на Новый год сразу же после новогодних праздничных дней в январе — другими словами за год.

Но продажи в это время не начинаются, так как в нашей стране не принято приобретать туристические поездки за год. На самые популярные направления — престижные горнолыжные курорты продажи начинаются в августе.

На ключевые направления с сентября. Часто операторы хотели бы начать продажи раньше, но партнеры не дают цены, а тем со своей стороны не дают цены отели. Благодаря этому порой начало продаж на Новый год затягивается.

Нужно ли торопиться с приобретением тура на Новый год? Или может обождать горящих цен?

Ответ на данный вопрос зависит от страны, куда вы планируете ехать.

Основной вопрос, который вы обязаны себе задать перед выездом на Новый год- а есть ли у меня виза?(планируется, что заграничный паспорт у вас есть)

Почти что все консульства, зная о том, какое тяжелое им время предстоит перед наступлением Нового Года, делают больше сроки получения виз. Часто даже опытные операторы не смогут заблаговременно с твердостью сказать, когда в текущем году будет последний день подачи виз на Новый год. Стоит иметь ввиду, что во всех странах Европы, а это означает и европейских консульствах, есть рождественские каникулы.

Благодаря этому совет — если нет у вас визы, не нужно откладывать покупку тура на Новый год на декабрь. Вы можете опоздать с подачей документов на визу.

Самое лучшее время покупки тура на Новый год — это конец сентября или начало октября. В это время у операторов еще в наличии все забронированные гостиницы, есть билеты на все рейсы. После, уже оказаться может, что необходимых отелей нет, и вам нужно будет выбирать из оставшихся.

Когда могут быть скидки на туристические поездки на Новый год

Если продажи на Новый год идут плохо, как рассчитывали операторы, то в конце ноября начале декабрядля визовых стран либо же в начале -середине декабря для государств где не нужна виза, операторы начинают скидывать цены.

Можно ли рассчитывать на скидки на новогодние туристические поездки

Нет, нельзя. Интерес тяжело предугадать и порой случается, что интерес слишком высокий и вы не то, что скидки не получите, а совсем не сумеете уехать в необходимую страну.