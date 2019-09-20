как правильно выбирать персонал

Говоря про выбор персонала для фирмы, в начале необходимо сказать про то как не нужно выбирать служащих. Сегодня кадровых агентств стало более чем грязи, но есть ли смысл обращаться в эти конторы? Мой совет как практика – «Обращаться в агентства по подбору кадров нет никакого смысла!». По моей точке зрения – лучше самому постичь искусство выбора кадров. Кстати, если вас интересует агентство по подбору персонала, переходите на сайт antgrup.ru.

Почему кадровые агентства дармоеды?

Первичное собеседование кандидаты для устройства в вашу фирму будут идти в кадровом агентстве, а уже отфильтрованные кадровым агентством к вам попадут те кто выполнит формальные условия – правильно напишет резюме, отвечает каким то профессиональным требованиям, имеют аккуратный внешний вид и т.д. и т.п.

Конкретно данный первичный отбор это весьма и весьма плохо – для в том что имеются обучаемые или к примеру уже мотивированные люди, а кадровое агентство их отсеет. Или возможен еще один вариант – у вас заключен договор с кадровым агентством, что они за конкретное время и конкретные деньги подберут вам служащего, но допустим у них появляется проблема – они не могут выбрать вам служащего, в конце концов они могут просто обучить «кандидата» в служащие, что говорить на собеседовании. Подобным образом собственные денежки они получат, а вам достанется «кандидат» от которого толку будет ноль и ваши «ресурсы» будут потрачены в пустую.

Второй момент – не нужно искать служащих среди родственников и друзей! Причина – они работать будут хуже, а денег просить больше. Также на вас будет оказываться давление – мы же друзья давай лояльнее, в конце концов вы просто на этом потеряете авторитет в коллективе и деньги. И ещё один пункт – дружеские и родственные отношения будут безнадёжно испорчены. Намного лучше, когда из прекращения партнерства вырастает дружба, так тоже бывает если правильно управлять коллективом.

3-ий момент прочувствованный мной персонально – не рекомендуется брать на работу бывших военных – они абсолютно необучаемые и могут делать исключительно прямые приказы, нет у них в мозгу творческой составляющей и проходят обучение они плохо. Я так думаю это последствие того что их мозг натренирован на выполнение приказов, про то как мозг тренируется расписано в публикации про тренировку мозга.

Четвёртый момент – не рекомендуется брать на работу людей имевших судимости за тяжкие преступления, и наркоманов, даже грузчиками, даже без оформления – уж поверьте выйдет боком. (нет имеются разумеется незаслуженно осужденные, но лучше не идти на риск). Кстати имеются люди на УДО которые вынуждены работать так как это одно из условий условного освобождения. Отдельные бизнесмены берут их на работу за копейки, так как бывшим зекам это нужно Для того чтобы не вернуться в тюрьму, но я вас от этого остерегаю – это не честно, если взяли человека на работу и он не косячит – оплачивайте его труд хорошо.

Прочитав информацию о кадровых агентствах, близких людях, военных появляется понятный вопрос – что сделать?

Ответ – выбирать кадры своими силами. Давайте будем честны с вами дорогие читатели – данную статью будут читать или молодые бизнесмены, или студенты – практиканты на стажировке по выбору кадров. Исходя из этого нет надобности в выборе кадров на предприятие в 10 000 человек. На малом предприятии (я думаю человек до 100) можно уверенно выбирать кадры своими силами не тратя на это большое количество времени.