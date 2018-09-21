Как правильно выбирать мужские ботинки с мехом

Зима у нас в самом апогее, однако, подозреваю, кто-то только хочет купить зимнюю обувь. Легко найти что-то подобающее, если вас волнует лишь тепло в ногах. Однако потребителю вроде меня, которого заботит так же и красивая сторона вопроса, придется потрудиться в поиске правильной и стильной пары зимних мужских ботинок. Кстати, если вас интересуют мужские ботинки с мехом недорого переходите на сайт vzuttia.com.ua.

Итак, на что обращаем свое внимание? О чем необходимо помнить, если вы желаете не только не замерзнуть, но еще исполнить некий стиль, что в условиях наших жёстких российских реалий очень тяжело?

В первую очередь дам несколько базисных, для кого-то явных, советов о том как правильно подбирать зимние мужские ботинки. Ну а после покажу несколько главных категорий или видов, к которым образно говоря можно отнести какую-то определенную пару обуви для мужчин. Ну а окончательный выбор, естественно, остается за вами.

Итак, если вы еще не убрали в шкаф до весенней поры собственные матерчатые конверсы, лоферы или легкие броги, сделайте это немедленно. И переобувайтесь в нормальную зимнюю обувь. К слову, заметил, представительницы женского пола, не обращая внимания на то, что они представительницы женского пола, более разумны в данном плане.

Зимние мужские ботинки должны в высоту доходить как минимум до щиколотки.

Прочный материал сделанный качественно — возьмите обувь исключительно из кожи или нубука.

Не желаете падать и ходить как на коньках — ботинки должны содержать толстую рифленую подошву с достаточного размера углублениями, чтобы обеспечить надежное дорожное сцепление. Не нужно экономить тут, также как вы не экономите на хорошей зимней резине. Это вопрос вашей безопасности. Ну а толщина подошвы влияет напрямую на теплосбережение ноги. Материал подошвы не обязан быть кожаным — она скользит.

Размер зимних ботинок должен легонечко разниться от размеров вашей обыкновенной обуви в большую сторону. Бывают дни, когда вам нужно будет одеть тёплые носки. Стоит еще сказать, что, с некоторыми типами обуви для мужчин, к примеру, говоря иначе «рабочими ботинками» выглядит именно толстый носок.

Чередуйте как минимум две пары ботинок. Это продлит эксплуатационный срок.

Что же касается ухода за зимней обувью, то это тема для индивидуальной статьи. Скажу лишь про необходимость обработать новую пару перед первым применением маслом на основе животного происхождения и влагоотталкивающим средством (если это рекомендует изготовитель). Оставьте новую пару на ночь, кожа требует времени для поглощения.

Чтобы Вам помочь разобраться в видах мужских зимних ботинок, приведу не очень большой перечень существующих на текущий момент условных видов. И проиллюстрирую их примерами. К слову, тут можно увидеть варианты осенней обуви для мужчин.

Итак, как подобрать мужские зимние ботинки, руководствуясь приведенными ниже примерами? В первую очередь надейтесь по собственному вкусу и интуицию. И еще на здоровый смысл. Необходимо отталкиваться от собственного стиля жизни и настоящих атмосферных условий, свойственных вашему региону.