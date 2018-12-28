Как правильно пластиковые окна

Современные окна обещают тепло и комфорт в помещении! На рынке конструкций окон складывается ситуация, при которой сложно правильно выбрать необходимый вариант. Кстати, качественные пластиковые окна можно выбрать на сайте www.windom.kiev.ua.

Ключевые моменты

Часто потребители ищут информацию по выбору окна из металлопластика в ненадежных источниках или маркетинговых материалах. При этом часто получают искаженную информацию и не могут правильно выбрать необходимую конструкцию.

1. Окна – прекрасная защита от проникновения холода в квартиру. Просто современные окна в отличии от старых древесных, намного эффектнее. Образование конденсата на окнах – простое явление для помещений, в которых готовится еда. У современных окон из пластика есть крепкая система уплотнений, благодаря этому окна не продуваются. Единственный способ Для снижения влажности – проветривание помещения.

2. Окна имеют хорошую шумоизоляцию. Окна из пвх существенно приглушают, но абсолютно не изолируют от шума. Разные шумы от проезжающего транспорта: трамвая, машины все же слышны. Если ваш дом находится рядом трассы, то рекомендуется ставить пакеты, которые имеют ширину стекол 4 мм + 3 мм + 6 мм. При открывании окон вся шумоизоляция исчезает.

3. Очень хорошие по утеплению пакеты стекол наполнены газом аргоном. Проверить внешним осмотром наличие аргона в стеклопакете невозможно. Пропагандистские мероприятия по поводу аргона проводят менеджеры компаний, занимающихся изготовлением окон из пластика. Цена подобных конструкций окон значительно дороже обыкновенных.

4. Прекрасная непроницаемость окон из пластика. Конструкции просто не дышат. Многие маркетологи заманивают трюком с разработкой аквариума из окон. Но забывают объяснить покупателю, что для этого нужна специализированная герметизация.

5. Толщина пакета стекол оказывает влияние на показатель сбережения тепла. с подобным мнением можно спорить. Пакеты стекол, в отличии от старых конструкций, ограничивают конвективный теплообмен. Подходящий стеклопакет – двухкамерный (3 стекла).

6. В середине пакета стекол гарантирован вакуум. В реальности вакуумных стеклопакетов не бывает. Если стеклопакет оборудовать глубочайшим вакуумом, то он под влиянием давления атмосферы лопнет. В изготовлении конструкций используется метод, который дает возможность обеспечить хорошое прижимание стекол к рамке.

7. Толщина профиля и кол-во камер оказывает влияние на качество изделия. Такие понятия, как «особенности конструкции» и «технологичные новинки» — трюки для привлечения покупателей. Профиля 3-х камерные, 4-х и 5-ти камерные никак не оказывают влияние на характеристики конструкций окон при эксплуатировании.

8. Профиля, включающие в состав материала свинцовые добавки опасны для здоровья. В бытовых целях нас окружают предметы (телевизоры, домашняя техника, телефоны мобильные), которые сделаны из материала ПВХ. Изготовители конструкций окон представляют сертификацию качества изделий, используемых в строительстве жилья.

9. Стоимость дешевых окон в размере 50$ за 1 кв.м. Изготовители окон предлагают разные расценки на собственную продукцию. Окна ниже 150$ заказывать не рекомендуется. Оконные конструкции ПВХ являются дорогим приобретением, благодаря этому нужно смотреть на их качество. При заказе окон вы можете лично высчитать оконные размеры, выбрать конфигурацию, узнать о стоимости установки и доставки изделия.