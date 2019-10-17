как правильно оформить справку от врача

Наниматель обязан платить больничный собственных служащих. У него нет права выгнать с работы работника, который не явился на службу из-за причины заболевания, если она подтверждена соответствующим документом. Кстати, если вам нужна справка от врача, переходите на сайт 100spravok.com.

Данным документом считается больничный лист. Но что сделать, если сотрудник взамен листа предъявляет справку?

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Когда доктор выдаёт справку взамен больничного листа?

В основном, при заболевания предоставляется собственно больничный лист. Справка дается крайне редко. Рассмотрим данные случаи:

Сотрудник обратился в иногороднюю поликлинику. Например, человек заболел, пребывав в командировке. Он предусматривает вернуться в собственный город и открыть больничный лист там. Доктор в этом случае выдаёт справку, которая считается доказательством обращения в поликлинику.

Сотрудник обнаружил болезнь, находясь в ином государстве. В этой ситуации необходимо оформить бумаги, которые подтверждают факт болезни, а потом побеспокоится об их переводе на русский язык. Бумаги даются доктору в поликлинике уже в собственной стране.

Человек был травмирован, впрочем травма не признана достаточно значительной для предоставления больничного листа. Если служащий все же хочет получить больничный, ему предоставляется справка и с ней он отправляется к хирургу. Справка доказывает вескую причину отсутствия в компании.

Человек обращался в медицинскую службу, которая не оформляет больничный лист. Например, это скорая помощь.

В справке для доказательства факта обращения в медучреждение указывается дата посещения доктора. В ней же прописывается диагноз.

Что сделать работодателю?

Пособие по нетрудоспособности, по закону, выплачивается только на основании больничного листа. Период отсутствия на работе, подтверждённый исключительно справкой, оплачиваться не будет. Рассмотрим действия работодателя при предоставлении ему справки:

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Если предъявлена справка от заведения, находящегося в ином городе, необходимо попросить работника обратиться к местному терапевту, чтобы он предъявил больничный на основании документа.

Если предъявлена справка от заведения, находящегося за рубежом, нужно попросить трудящегося оформить больничный лист согласно законам РФ.

Если служащий предъявил справку, свидетельствующую про посещение медучреждения и проведении исследования, необходимо проставить отметку «Т» в табеле времени работы. Эта отметка говорит о временной нетрудоспособности трудящегося. Пропущенные дни оплачиваться не будут.

Что дают эти все действия? Первые 2 варианта дают возможность законно оформить больничный лист, по которому будет начисляться пособие по нетрудоспособности.