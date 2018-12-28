Как правильно красить деревянные стены

Сегодняшний рынок предлагает большой выбор разных стройматериалов, однако дерево также считается одним из очень востребованных. Кстати, если вас интересует покраска деревянных стен в доме, переходите на сайт tolkokrasim.ru. Сложно себе представить деревню, в которой не стоял бы брусовый дом. Любой хозяин, выстроив или купив аналогичную недвижимость, как то интересуется вопросом: чем покрыть краской дом из дерева в середине?

Это нужно для создания основы интерьера строения и предотвращения проникновения вредителей. Чем покрывать краской дом из дерева? Дальше рассмотрим варианты разных покрытий, благодаря которым можно покрыть краской дом.

Для чего стоит окрашивать?

Очень много домовладельцев не проводят покраску стен дома. Брёвна смотрятся довольно красиво, прибавляя помещениям красочный вид, но специализированная обработка конструкций из дерева все же нужна. Она ведется по многим причинам:

Использование специальных смесей поможет уменьшить риск пожара.

Предотвращение процесса разложения. Покрыв древесину специализированными растворами, можно надолго её сберечь в начальном виде.

Лак предохраняет образование разных механических недостатков.

Окрашивание даст возможность спрятать мелкие минусы материала.

Нанесение лакокрасочного покрытия устранит образование в древесине разных деревянных жуков и паразитов.

Средства защиты для древесины

Покраска стен из дерева – очень неразрешимая задача. В начале работы следует соотнести собственные желания относительно внешний вид вашего дома с перечисленными выше функциями лакокрасочного покрытия. Для этого необходимо знать полный список материалов и средств, используемых при данных работах.

Прежде чем приступить к нанесению декоративного покрытия, необходимо приготовить поверхность для работы к окрашиванию. Эта процедура делится на три ключевые операции: механическая очистка, шлифовка, нанесение материалов для защиты.

Имеется множество различных составов, предназначающихся для предотвращения губительных влияний на древесину. Традиционные дезинфицирующие растворы сделаны для противостояния возникшим на дереве грибкам и плесени, и вдобавок для предотвращения их будущего зарождения. Это вещества сами делятся по самым разным нюансам.

Есть несколько видов антисептиков – пропитки и покрытия. Первые глубоко впитуются в брусья, защищая их от вредителей и делая более устойчивыми к факторам извне. Вторые создают на поверхности из дерева специализированный слой, защищающий от проявления влаги.

Различные виды антисептических средств

В зависимости от того, на основе чего сделан раствор, выделяют следующие его типы:

Водорастворимые антисептические средства – являются полностью не вредными веществами, поэтому, прекрасно подойдут для нанесения на стены внутри помещения. В основном, они используются вместе с красками на основе воды. Заметным минусом данных веществ является снижение их свойств защитного характера по проишествии конкретного времени.

Антисептические средства с использованием соединений органики – имеют хорошие защитные показатели, однако их применение для работ внутри помещения противопоказано благодаря очень высокой токсичности.

Растворы масел – рекомендуют использовать для обработки стен снаружи, тем более если Вы проживаете в местности с плохими атмосферными условиями.