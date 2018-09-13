Как увеличить гемоглобин не праздный вопрос. Хотя его чаще задают люди, которые уже знают для чего гемоглобин в крови необходим организму и что происходит, если диагностирован очень низкий гемоглобин. Если вас интересует как повысить гемоглобин в крови быстро, посмотрите здесь.

Мы в жизни нередко стыкаемся с уменьшением гемоглобина через внешнее проявление. Ни с того ни с сего обнаруживаем, что в уголках рта возникли трещинки. Или ни с того ни с сего обратили на то внимание, что волосы стали как-то потихоньку расти. Причем могут поломаться и поредели. Это те признаки, на которые мы можем обращать собственное внимание.

Однако есть признаки, которые мы воспринимаем как просто рабочие жизненные моменты. А причина в действительности опять прячется в отходе от нормы гемоглобина.

Симптомы низкого гемоглобина

К сигналам, на которые необходимо смотреть можно отнести такие:

легкость формирования вирусных болезней;

случайное понижение давления артерий;

внезапное головокружение с непродолжительной потерей сознания при резком вставании

тахикардия, у которой нет логических причин

Эти симптомы актуальны. Разумеется они могут говорить не только о пониженном гемоглобине в крови, но подобные проявления, тем более, если они проявились не разово, дают повод посетить терапевта. Естественно, терапевт выпишет направление на общий анализ крови, который и даст картину происходящего.

Необходимо обратить свое внимание также на “обычные” симптомы, которые остаются без внимания:

бледная кожа

постоянные головные боли с сопутствующим головокружением

очень низкий аппетит

проявления слабости, вялости и очень высокой утомляемости

очень высокая сонливость

неоправданные проблемы с памятью

возможное проявление судорог в ногах

Эти симптомы больше походят на “домашние”, на которые в толчее никто не обращает внимания. Все таки, частое проявление описанных симптомов не должно остаться без внимания, если вы желаете надолго сберечь здоровье.

Организм человека собой представляет трудную систему, в которой все процессы настроены. Описанные симптомы появляются не ни с того ни с сего. Маленькие изменения, развивающиеся потихоньку могут в итоге приниматься за норму.

Внимание! Очень низкий гемоглобин в крови, если его не приводить в норму, может потихоньку сделать даже необратимые изменения в организме. Страшен конкретно данный финал.

Стоит сказать, что при снижении уровня гемоглобина в крови первым делом удар приходится на головной мозг, как на самого основного потребителя кислорода. Во вторую очередь начинают страдать нервозная и иммунная системы. А это наиболее важные составляющие организма.