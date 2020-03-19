Как переводчику расширить свою клиентскую базу

Когда вы хотите расширить свою клиентскую базу в качестве внештатного переводчика, важно начать недолгое размышление, а применить мозговой штурм к проблеме. Вы не хотите кучу одноразовых работ от мимолетных клиентов. Время от времени это может быть приемлемым, но построение устойчивых и постоянных отношений с клиентами намного выгоднее для вашего бизнеса.

Поэтому лучшим вариантом будет искать постоянных заказчиков, к примеру, на перевод документов для визы. Таким заказчиком может оказаться крупное туристическое агентство, которое занимается их оформлением, это будет неплохим вариантом для приобретения постоянного заказчика. Ниже приведем еще несколько способов, как заработать больше денег в качестве внештатного переводчика через вашу клиентуру:

Автономная сеть

Справочники профессиональных ассоциаций

Маркетинг в области СМИ

Контент-маркетинг

Холодная электронная почта поиск

Выход на ежедневной основе:

Внештатные переводчики должны знать, что наиболее логичным и доступным способом увеличения их дохода является увеличение их ежедневной выработки. Повышение ставок не всегда может быть разумным шагом для внештатников, поскольку это может спугнуть клиентов со скромным бюджетом, что, в свою очередь, сузит вашу клиентскую базу.

Если у вас есть несколько клиентов, обеспечивающих стабильный рабочий процесс, попробуйте увеличить ежедневное количество слов на 10-15%. Вот несколько способов, как заработать больше денег в качестве внештатного переводчика за счет ежедневного вывода: