Свой бизнес – это мечта большинства жителей Украины, которые устали или не готовы быть нанятыми работниками. Имея перспективный бизнес — план необходимо определить, в какой организационно-правовой форме регистрировать собственное предприятие, подобрать хорошую систему налогообложения и решить ряд прочих вопросов. Если вас интересует как открыть ооо в Украине обращайтесь на сайт legalprofservice.com.ua. Про то, как открыть фирму в Украине узнать можно у опытных юристов, которые отлично знакомы с процедурой регистрации юрлиц.
Хорошая организационно-правовая форма
Наиболее рентабельной и хорошей организационно-правовой формой в плане налогообложения и трудности ведения бухучета и отчетности считается ООО. К такому выводу приходят большинство бизнесменов, желающих начать собственное дело без ненужных расходов. С данной задачей справиться можно лично, следуя пошаговой инструкции умелого адвоката.
Хозяину (или хозяевам) придется:
— приготовить нужный набор документов;
— сформироваться с видами деятельности;
— создать уставной капитал;
— подобрать хорошую систему налогообложения;
— пройти процедуру регистрации;
— открыть банковский счёт;
— сделать печать;
— выбрать офис;
— нанять штат сотрудников.
Чтобы организовать и зарегистрировать фирму с подобной формой собственности хватит одного соучредителя, однако при этом общее кол-во участников не может быть больше 50 человек.
Регистрационные документы
решение соучредителя (принимается единолично) или протокол учредительного собрания (если их несколько);
устав предприятия;
учредительный договор (при условиях создания компании 2-мя или более лицами);
документ, подтверждающий оплату госпошлины;
оформленная подобающим образом доверенность (если регистрацией занимается представитель);
прошение о переходе на подходящую систему налогообложения.
Перед подачей документов нужно побеспокоиться о юридическом адресе. Регистрирующий орган попросит документ, попросит доказательство его наличия. Если это снятое в аренду или свое помещение – придется предъявить гарантийное письмо, подписанное хозяином, если фирма оформляется по адресу председателя совета директоров или соучредителя потребуется его согласие в письменном виде.