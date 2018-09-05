Свой бизнес – это мечта большинства жителей Украины, которые устали или не готовы быть нанятыми работниками. Имея перспективный бизнес — план необходимо определить, в какой организационно-правовой форме регистрировать собственное предприятие, подобрать хорошую систему налогообложения и решить ряд прочих вопросов. Если вас интересует как открыть ооо в Украине обращайтесь на сайт legalprofservice.com.ua. Про то, как открыть фирму в Украине узнать можно у опытных юристов, которые отлично знакомы с процедурой регистрации юрлиц.

Хорошая организационно-правовая форма

Наиболее рентабельной и хорошей организационно-правовой формой в плане налогообложения и трудности ведения бухучета и отчетности считается ООО. К такому выводу приходят большинство бизнесменов, желающих начать собственное дело без ненужных расходов. С данной задачей справиться можно лично, следуя пошаговой инструкции умелого адвоката.

Хозяину (или хозяевам) придется:

— приготовить нужный набор документов;

— сформироваться с видами деятельности;

— создать уставной капитал;

— подобрать хорошую систему налогообложения;

— пройти процедуру регистрации;

— открыть банковский счёт;

— сделать печать;

— выбрать офис;

— нанять штат сотрудников.

Чтобы организовать и зарегистрировать фирму с подобной формой собственности хватит одного соучредителя, однако при этом общее кол-во участников не может быть больше 50 человек.

Регистрационные документы

решение соучредителя (принимается единолично) или протокол учредительного собрания (если их несколько);

устав предприятия;

учредительный договор (при условиях создания компании 2-мя или более лицами);

документ, подтверждающий оплату госпошлины;

оформленная подобающим образом доверенность (если регистрацией занимается представитель);

прошение о переходе на подходящую систему налогообложения.

Перед подачей документов нужно побеспокоиться о юридическом адресе. Регистрирующий орган попросит документ, попросит доказательство его наличия. Если это снятое в аренду или свое помещение – придется предъявить гарантийное письмо, подписанное хозяином, если фирма оформляется по адресу председателя совета директоров или соучредителя потребуется его согласие в письменном виде.