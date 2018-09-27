Как оформить визу в оаэ для россиян

С 1 февраля 2017 гражданам РФ, планирующим турпоездки в Соединенные Арабские Эмираты, не потребуется получение виз заблаговременно. Кстати, если вас интересует виза в Дубай переходите на сайт https://www.tourister.ru/publications/400.

По прибытии в любые аэропорты ОАЭ граждане РФ оформляют визу по прилете на 30 дней бесплатно. Визу можно однократно увеличить на 30 дней, обратившись заблаговременно в иммиграционный департамент в ОАЭ, за добавочную плату.

Гражданам до 21 года для получения визы по прилете добавочных документов при себе иметь не надо.

Например если детки прилетают с мамой и папой или с одним из родителей и имеют очень разнообразные фамилии, то для получения визы для ребенка по прилете нужно при себе иметь оригинал свидетельства о рождении ребенка на русском и перевод на английский. Перевод не просит заверения от нотариуса.

Например если детки прилетают без родителей или в сопровождении третьих лиц, нужно при себе иметь оригинал свидетельства о рождении и согласие на выезд от двоих родителей, c официально заверенным переводом на английский.

Для въезда на территорию ОАЭ требуется присутствие отдельного паспорта. Въезд детей, вписанных в паспорта родителей, не разрешается.

Период действия паспорта обязан быть не менее, чем 6 месяцев до даты начала поездки.

Виза в ОАЭ для граждан СНГ и иных государств

Стоимость получения визы 85$; детки, вписанные в паспорт родителя, – бесплатно.

Виза оформляется только при условиях бронирования от 3 ночей!

Граждане бывших советских республик и остальных стран должны получать визу в ОАЭ заблаговременно. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту ОАЭ путешественник должен предъявлять копию электронной визы вместе с паспортом.

Для оформления электронной визы туриста нужно выслать на адрес uae.visa@tez-tour.com (вылеты из Москвы и регионов) или uae.visa@spb.tez-tour.com (вылет из Петербурга) следующие документы:

четкая цветная копия страницы заграничные паспорта с фото и данными туриста, включая вписанных детей — строго с фотографией(если летят), в формате .jpg. Период действия паспорта не менее 6-ти месяцев со дня начала тура;

цветная фотография туриста, включая вписанных детей (если летят), в формате .jpg, размер не больше 40 кб.

Требования к формату: сканированные копии паспортов и фото должны быть подписаны латиницей форматом «IVANOV IVAN PASSPORT», «IVANOV IVAN PHOTO». Для любого туриста сканируется индивидуальным файлом фото и индивидуальным файлом паспорт (нельзя соединять в один файл паспорта и фото отдыхающих при сканировании). Изображения должны быть четкими и читаемыми, изображение не должно быть через чур уменьшенным. Формат файлов обязан быть JPG.

Гражданам, родившимся в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании, Сирии, Катаре, Палестине, Ираке, Иране, Ливане, Ливии, Марокко, Кувейте, Афганистане к этому всему к ключевому набору документов на визу в ОАЭ нужно предоставлять свидетельство о рождении!

Несовершеннолетним детям, выезжающим без родителей, нужно отправлять свидетельство о рождении и согласие на выезд от двоих родителей, c официально заверенным переводом на английский или сделанным в бюро переводов, в отсканированном виде.

Несовершеннолетним детям, выезжающим с одним из родителей и имеющим с ним разнообразные фамилии, нужно предоставлять свидетельство о рождении и документы, которые подтверждают родство, с официально заверенным переводом на английский или сделанным в бюро переводов, в отсканированном виде. Согласие от второго родителя не потребуется!

У граждан до 21 года в процессе рассматривания документов на оформление визы иммиграционные службы ОАЭ могут запросить следующие документы: свидетельство о рождении и согласие на выезд от двоих роди