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Изысканные шашлычки

Авг 07, 2020В миреКомментарии к записи Изысканные шашлычки отключены

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Ингредиенты:

  • 1/4 стакана соуса из соитри столовые ложечки светло-коричневого сахаратри столовые ложечки белого уксуса
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки чесночного перца120 мл тоника или иного газированного напитка с лимоном или лаймом
  • 900 г филе говядины, резать кубиками около с ребром около 4 см2 зеленых болгарских перца,
  • резать 5 см кусочками двести грамм свежих грибов, стебли удалить
  • 450 г помидор черри
  • 1 свежий ананас, почистить удалить сердцевину и резать кубиками

Приготовление:

Эти шашлычки, после ночи в кисло-сладком маринаде такие нежные, что вы будете потрясены их вкусом. А поставщик пива поможет вам выгодно приобрести пенный напиток к изысканному шашлыку.

В средней миске смешайте соус соевый, светло-коричневый сахар, белый уксус, чесночный порошок, соль, чесночный перец и тоник. Отложите около 1/2 стакана этого маринада. Разместите говядину в большой закрывающуюся пластиковый пакет. Залейте оставшимся маринадом и плотно закройте пакет. Удалите в холодильник мариноваться на 8 часов, а лучше оставьте на ночь.

Доведите кастрюлю воды до кипения. Разместите в нее зеленый перец и варите в течение 1 минуты, просто чтобы бланшировать. Слейте воду и отложите в сторону.

Разогрейте гриль. Нанизывайте говядину, зеленый перец, грибы, помидоры и ананас на шампуры поперемено.

Слегка смажьте решётку гриля. Готовьте шашлычки на гриле в течение 10 минут или до желаемой степени готовности. Поливайте часто отложенным маринадом в течение последних 5 минут приготовления.

Шашлычки в соевом соусе с чесноком

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана растительного масла
  • 1/4 стакана соуса из сои2 столовые ложки уксуса
  • 2 столовые ложки кетчупа
  • 2 столовые ложки измельченного чеснока
  • 700 г говяжьей брюшнины

Приготовление:

В маленькой миске перемешать уксус, кетчуп, масло растительное, соус соевый и измельченный чеснок. Поместить говядину в большой пластиковый пакет. Залить маринадом стейк. Выдавить из пакета лишний воздух, закрыть и мариновать в холодильнике не менее 3 часов.

Вы можете приготовить эту говядину не в виде стейков, а как небольшие шашлычки (как на рисунке). Для этого порежьте говядину перед маринованием более очень маленькими кусками, а потом уже замаринованную нанизайте на размоченные бамбуковые шампуры, поперемено с четвертинками лука и помидоров.

Разогрейте гриль на сильном огне.

Промазать маслом решётку гриля. Поместить стейки на гриле, а маринад вылить. Готовить в течение 5 минут со всех сторон или до желаемой степени готовности.
 

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