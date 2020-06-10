История матраса

В обычной жизни, окруженные сотнями обыденных предметов, мы нечасто думаем про то, как та или другая вещь быта выглядела сто, пятьсот, тысячу лет тому назад. Между тем, каждый предмет имеет предшественников, очень часто, очень интересных.

Взять, к примеру, традиционный спальный матрас. Самые популярные в настоящее время матрасные наполнители – это латекс (как настоящий, так и ненастоящий) и кокосовая койра. А на чем же спали люди до недавнего времени? А если вы хотите купить качественный матрас, переходите на сайт здесь. Для каждой модели возможна доставка не только в Москве, но также и в любой иной город России. Разные варианты оплаты и официальная гарантия изготовителя на все товары дадут возможность не только обзавестись качественным матрасом без потери времени и лишних средств, но и быть полностью уверенным в своем выборе.

Попав в пещеру человека, жившего пару тысячелетий назад, мы выявили бы шкуры зверей или кучи сухих листьев, травы, соломы. Быстрее всего, такими и были далекие предки современного матраса. Как полагают некоторые ученые, первые спальные матрасы, в виде мягких подстилок, набитых пухом и перьями, возникли у египетских фараонов около пяти тысяч лет тому назад. С данного времени и проводится отсчет истории спального аксессуара, без которого как правило невозможно представить себе жизнь сегодня.

Жизнь наших прадедов. В зависимости от благосостояния и сословия, очень сильно разнилась. Богатые аристократы предпочитали отправиться в царство Морфея на больших прекрасных кроватях, мягчайших матрасах и перинах. А что могли себе позволить бедняки? Тюфяк, набитый соломой и стружкой из дерева, и то, как максимум.

В 19 в. Столь резкие сословные различия стали понемногу сглаживаться, и принадлежности для спальни, включая и матрас, стали доступны фактически всем людям. Собственно в 19 в. случилась реальная революция в истории матрасов. В 1865 г. была запатентована первая пружинная конструкция для принадлежностей для постели, а в 1871 г. Немец Хайнрих Вестфал изобрел матрас, который содержит пружины.

В 20 в. ученые задумались про то, как достигнуть ортопедического эффекта при эксплуатации матрасов. Хотя, и по сей день четких показателей «ортопедичности» спальных матрасов нет.