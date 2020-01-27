27 января 2010 года Стив Джобс (Steve Jobs) предоставил миру iPad, так охарактеризовав новый вид устройств: «iPad даёт начало принципиально новой категории устройств, которая даст возможность пользователям взаимодействовать с собственными приложениями и материалами в гораздо более близкой, интуитивной и приятной форме, чем раньше прежде». А если вас интересует сервисный центр Apple, переходите на сайт https://apple-sapphire.ru.

Этому событию предшествовал выпуск в 2007 году первого айфон, совершившего революцию в портативной электронике и открывшего новую эру в компьютерной индустрии. В 2008 году был запущен магазин приложений App Store — новый выгодный и удобный способ взаимные действия между пользователями, разработчиками и хозяином аппаратно-программной платформы, изменивший бизнес-модели и упростивший работу с устройствами. Магазин породил настоящий бум в области создания ПО и игр, открыв путь тысячам новых успешных компаний в данной области. В 2010 году была представлена первая однокристальная система от Apple — A4. Но начало перехода к говоря по другому «эре пост-ПК» связано в большей степени с возникновением первого интернет-планшета — iPad, который перенёс лёгкое в освоении и применении мобильное окружение на очень большие экраны.

Неповторимый iPad 2010 года

Интересным фактом считается то, что идея планшетного компьютера была первой в отношении к айфон, впрочем легче и разумнее было начинать разработку современного типа устройств с маленького смартфона с 3,5-дюймовым экраном, простым интерфейсом и лёгкими программами.

Первый iPad обладал 9,7″ экраном с разрешением 1024 ? 768 — такую диагональ Стив Джобс считал небольшой для экрана планшетного компьютера. Но уже после его смерти Apple в конце 2012 года выпустила iPad mini с 7,9″ экраном при сохранении необычного разрешения (163 ppi) — iPad 4 к данному времени уже получил монитор Retina с разрешением 2048 ? 1536 пикселей (264 ppi). В конце 2015 года компания выпустила iPad Pro с диагональю 12,9″ и поддержкой продвинутого цифрового пера, который сегодня поддерживается всеми планшетными компьютерами компании.

10,5″ iPad Air 2019 года

Сегодня Apple iPad считаются самыми успешными электронными планшетами, которые используются не только сотнями миллионов людей для ежедневных задач, но и профессионалами в самых разных областях: от декораторов, художников и музыкантов, до видеоредакторов и программистов. Ничего аналогичного не получилось добиться площадке Android, которая до этого времени остаётся вторичной на рынке планшетных компьютеров. Устройства Микрософт Surface с Windows 10 тоже в большей степени выступают в роли портативного ПК, страдая от минуса современного типа приложений для сенсорного экрана.