Для составления программы производственного экологического контроля нужны сведения об образующихся на предприятии отходах. Как регламентировать процесс их описи при помощи инструкции и провести исследование, расскажем в данной публикации. А если вас интересует инвентаризация отходов на предприятии, переходите на сайт ekols.ru.

Кто обязан проводить опись отходов

Обязанность проведения описи производственных отходов и использования закреплена в ст. 67 Закона №?7-ФЗ1, где говорится, что сведения об описи отходов и объектов их расположения входят в состав программы производственного экологического контроля (ПЭК). Такую программу обязаны разрабатывать юрлица и ИП, которые выполняют хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на внешнюю среду (НВОС), I, II и III категорий.

В публикации 11 Закона №?89-ФЗ2 установлено, что юрлица и ИП при работе строений, строений и других объектов, которая связана с обращением с отходами, обязаны проводить опись объектов расположения отходов.

Стало быть, проводить опись производственных отходов и использования и объектов их расположения обязаны хозяйствующие субъекты:

осуществляющие собственные действия на объектах I, II и III категорий;

эксплуатирующие объекты расположения отходов (хозяева, пользователи, хозяева, арендаторы).

Хозяйствующие субъекты, которые ведут деятельность на объектах IV категории и других (бескатегорийных) с образованием производственных отходов и использования и не используют объекты расположения отходов, не обязаны проводить опись отходов. При этом они, разумеется, могут ее проводить по собственному усмотрению.

Рассмотрим это на примерах.

Завод по производству бумаги (объект II категории) в процессе деятельности образовывает отходы I-V классов опасности. При этом своих и арендуемых объектов расположения отходов нет. Предприятие обязано провести опись производственных отходов и использования.

На заводе по переработке металлов (объект I категории) появляются отходы I-V классов опасности. Предприятие имеет свой объект расположения отходов. Завод обязан проводить опись производственных отходов и использования и объекта их расположения.

Индивидуальный предприниматель занимается заготовкой культур сельского хозяйства, появляются отходы IV-V классов опасности (объекту присвоена IV категория). Такой ИП не обязан проводить опись отходов, но при этом обязан вести первичный учет в области обращения с производственными отходами и использования согласно приказу Минприроды России от 01.09.2011 №?7213.

У ИП появляются твёрдые коммунальные отходы (ТКО), при этом объект не имеет категории (условно «V категория»). Отходы передаются для расположения оператору по обращению с ТКО. Такой ИП не обязан проводить опись ТКО, но должен выполнять первичный учет в области обращения с отходами согласно приказу Минприроды России от 01.09.2011 №?7213.

Аналогичным образом, ответ на вопрос, нужно ли проводить опись отходов, зависит только от присвоенной объекту НВОС категории. Хозяйствующие субъекты, которые не обязаны проводить опись отходов, но у которых они появляются, для облегчения ведения первичного учета в области обращения с отходами и для минимизации спорных вопросов при проверках могут проводить опись по своей инициативе.