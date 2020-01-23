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Гофрокартон

Янв 23, 2020В миреКомментарии к записи Гофрокартон отключены

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Никто и не поспорит, что гофрированный картон — наиболее распространенный материал для упаковки в мире. А если вы хотите купить гофрокартон, переходите на сайт liderpak.ua. Благодаря его характеристикам в гофрированный картон можно паковать все: от очень маленьких вещей и пищевых продуктов до крупногабаритной домашней техники. Многие компании так и поступает. Они придутся кстати и традиционным людям. К примеру, если вы решили переезд, то приобрести коробки из картона для перевозки вещей — лучшее решение. Советуем подобрать тару из трех-, пяти- или семислойного гофрированного картона. От числа слоев зависит крепость тары и максимально допустимая нагрузка упаковки.

Чем вызвана востребовательность тары для упаковки из гофрированного картона? Разумеется, ее бесчисленными положительными качествами:

  • большая жесткость и крепость при незначительном весе;
  • высокие термоизоляционные свойства. Коробка под пиццу поможет дольше сберечь ее горячей;
  • широкий выбор коробок разнообразного размера, формы и комбинации;
  • при специализированной отделке упаковка из гофрированного картона хорошо переносит даже очень высокую влагу;
  • материал полностью не вреден, что дает возможность применять его для упаковки и транспортировки продуктов для пищи (пиццы, бургеров, тортов, капкейков);
  • сделана из экологично чистого сырья и поддается повторной переработке;
  • нетребовательна к условиям хранения, большинство коробок плотно складываются и много места не требуют;
  • низкая цена тары для упаковки.

И вдобавок любая тара из гофрированного картона подойдет для брендирования и нанесения изображений. Она точно передает цвета и оттенки, заданные при печати. Это бесспорное преимущество для компаний, применяющих красивую упаковку.

В обиходе задействовать тару из картона возможно не только для переезда. Они пригодятся и в виде упаковки для презентов. В специальных магазинах и на просторах интернета можно отыскать уже готовые коробки для подарков праздничной расцветки с окошками либо же без них. Не нашли подходящую модель? Всегда можно выбрать обыкновенную картонную тару, украсить ее подарочной бумагой и собственными силами завязать бантик.

РАЗНОВИДНОСТИ Картонных коробок

Тару из гофрированного картона собирают и фиксируют с помощью скотча или скоб из металла. Но имеются и такие коробки, для сборки которых не требуются особенные устройства. Их именуют самосборными.

Все зависит от формы и типа фиксации тару из картона разделяют на несколько вариантов:

  • складывающиеся ящики. К ним относят четырехклапанные изделия, ящики оберточного и пенального типа, модели с замковым и торцевым соединением. Наиболее многочисленная группа, используемая для перевозки и в оптовой торговле;
  • крышка-дно. Самая простая конструкция, в которой крышка абсолютно отвечает дну по форме и габаритам, покрывая его. явный пример — обувные коробки;
  • групповая упаковка. Имеет несколько перегородок, образующих ячейки. В них часто пакуют фужеры, чтобы не разбились;
  • книжки. Характерная черта данных изделий — крышка скреплена с одной из боковых сторон. Открываются по типу книжки, в закрытом виде закрепляются с помощью клапанов;
  • обечайки. Их тяжело назвать коробками, однако такой вид относят к упаковке из гофрированного картона. Обечайки собой представляют широкий обод из картона. Так часто пакуют одежду или крупную посуду, к примеру, сковороды.

Существуют и остальные виды картонной тары, однако они менее популярны и очень специфичны. К примеру, картонный тубус для упаковки бутылок из стекла, преимущественно дорогого алкоголя.

Коробки из картона — универсальная вещь, позволяющая сохранять и перемещать в ней очень разные предметы. А основное, это дешевая, безопасная и надежная упаковка, которая убережет ваше имущество от порчи.

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