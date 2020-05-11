Главная задача переподготовки кадров

Основной задачей системы переподготовки руководящих кадров средних общеобразовательных учреждений на курсах в институте последипломного педагогического образования считается максимальное содействие осуществлению реформирования ее, вызвано необходимостью социально-экономического и научного прогресса. А если вас интересует профессиональная медицинская переподготовка, рекомендуем посетить сайт cpkrus.ru.

Результативность решения означенной задачи требует обеспечения большой производительности процесса обучения начальника заведения образования в системе увеличения квалификации, в значительной степени определяет необходимость совершенствования форм и организационной структуры обучения слушателей. Благодаря этому в учебно-тематическом проекте курсовой переподготовки практичной составляющей отведено 48,6 процента всего учебного времени:

Управленческая компетенция директора школы учитывает: знание теории управления школой как открытой сложной социально-педагогической системой; законов, закономерностей, научных подходов и принципов управления школой, путей их реализации; знание содержания управления школой, т. е. традиционных и модернизированных функций управления; осведомленность в вопросах отечественных и заграничных технологий управления педагогическими системами; обладание методами, средствами и механизмами управления школой; обеспечения уютных условий деятельности педагогического и ученического коллективов; формирование позитивного авторитета и имиджа учреждения осуществляющего образовательный процесс в обществе; материально-техническое обеспечение, хорошего функционирования школы. Решение любой проблемы, которая появляется в деятельности директора школы, требует подобающей психологической компетенции. Начальник образовательного учреждения должен осознать, что основной целью работы педагогического коллектива считается личность, интеллектуально, морально развитая, духовно роскошная, с человеческими и культурными ценностями. Это требует перестройки психологии мышления директора, педагогов, всех участников педагогического процесса, налаживания субъектно-субъектных отношений в процессе обучения, создание в школе социально-психологических условий для реализации, идей гуманистической психологии о самореализации, самоактуальности каждой личности. Знание психологии личности, закономерностей ее развития дают возможность руководителю научно обдуманно выразить определенные задачи в годовом проекте, управленческих решениях.

Данные вопросы рассматриваются практичной и отраслевой составляющих учебного плана курсовой переподготовки.

Общая же составная часть учитывает освещение вопросов философии образования, социологии, политологии, экономических и правовых вопросов, безопасности деятельности.

Для человека, который сделал собственный выбор в пользу начальника образовательного учреждения важнее наличие управленческих способностей, желания постоянный и уверенно развивать и обобщать их. По этой причине система управления кадрами должна рассчитать комплекс целей, задач, главных направленностей деятельности, и также форм и методов управления, направленные на регулярное увеличение профессиональной компетентности и общекультурного уровня руководящих кадров общеобразовательных средних учреждений.