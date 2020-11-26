Где применяются мембранные насосы

Мембранные насосы используется для перекачивания различных видов жидкости с разной агрессивностью и вязкостью. Они отличаются от прочих типов насосов тем, что не имеют двигателя. Широкое применение получили в пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной и некоторых других отраслях промышленности.

К разновидностям мембранных насосов можно отнести: мембранные вакуумные насосы, ручной мембранный насос, самовсасывающие мембранные насосы, мембранный поршневой насос.

Область применения достаточно широка, использование мембранного насоса нашло свое применение в следующих отраслях: медицинской, фармацевтической, нефтеперерабатывающей, сельскохозяйственной, лакокрасочной, химической и других сферах.

Характеристики

Пневматический мембранный насос — это объемный насос, который изменяет объем за счет возвратно-поступательной деформации диафрагмы. Принцип его работы аналогичен плунжерному насосу. Благодаря принципу работы пневматического диафрагменного насоса, пневматический диафрагменный насос имеет следующие особенности: