Где применяются гербициды

Гербициды – химические препараты, которые при контакте с сорняками вызывают их смерть. Чтобы не устранить огородные культуры при опрыскивании сорняков, важно знать свойства гербицидов, способы их влияния на сорные растения, правила приготовления растворов и сроки обработки.

Только рациональное использование гербицидов устранит сорняки без нанесения ущерба человеческому здоровью, животных и пчел.

Гербицид если перевести с латыни значит «убивающий траву». Это потенциально опасныехимические вещества , к которым огородники должны обращаться в самую последнюю очередь. Неграмотное использование гербицидов устранит всю растительность, также съедобные культуры и, более того, окажет очень вредное воздействие на человеческое здоровье и животных.

Борьба с сорняками

Очень хорошим и экологично неопасным способом спасения от сорняковявляется их физическое устранение постоянной прополкой с выборкой корневищ и корневых отрезков. Но порой, тем более при освоении целинных участков, гербицидное вмешательство нужно. В данном варианте необходимо знать четко, какой гербицидиспользовать .

Борьба с сорняками в саду с помощью инструмента

Гербициды по влиянию на сорняки делятся на грунтовые и почвенные (порой их называют растительными). Первые вносят в грунт, вторыми отделывают зеленые растения.

Грунтовые гербициды на участке возле дома лучше не использовать, хотя существует мнение (очень спорное), что разлагаясь в почве, они не наносят ущерба человеку и животным.

По влиянию на сорняки, гербициды разделяют на 2 группы:

сплошного действия , которые уничтожают всю растительность на участке во время обработки зеленых растений. Рекомендовано к применению при освоении новых, засорившихся всевозможными видами сорняков маленьких приусадебных огородов, дорожек, участков с наружной стороны вдоль заборов;

препараты избирательного действия (селективные). Такие разновидности гербицидов уничтожают некоторые виды одно- и многолетних сорняков и не приносят ущерба возделываемым культурам.

Способы действия на сорняки

Влияние гербицидов на сорняки может быть здешним (контактным) и системным . При местном влиянии внесенный гербицид соприкасается с поверхностью сорняка (листовой пластинкой, молодым стеблем) и уничтожает его надземную часть, не проникая в корневую систему, которая в течении определенного времени отрастает вновь. Эти гербициды уничтожают по большей части однолетние сорняки. Для многолетних они практически не эффективны.

В отличии от контактных, гербициды системного действия попадают вовнутрь растения и полноценно уничтожают растительный организм внутри.