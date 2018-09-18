Где применяют установку для высоковольтных испытаний изоляции

Проверки изоляции очень высоким напряжением разрешают обнаружить местные изъяны, не обнаруживаемые другими способами; более того, подобный вариант испытаний считается прямым способом контроля изолирующие способности держать влияния перенапряжений и даёт конкретную убежденность как изоляция. Кстати, узнать более подробно и купить установку можно на сайте https://npp-tp.ru/products/remont-oborudovaniya/ustanovki-dlya-vyisokovoltnyix-ispyitanij-izolyaczii/skat-t50.html. К изоляции прикладывается испытательное напряжение, превышающее напряжение эксплуатации, и нормальная изоляция выдержит проверки, а дефектная пробивается.

При испытаниях очень высоким напряжением применяются три главных вида испытательных стрессов: очень высокое напряжение промышленной частоты, выпрямленное стабильное напряжение и импульсное испытательное напряжение (типовые грозовые импульсы).

Главным видом испытательного напряжения считается напряжение промышленной частоты. Время приложения подобного напряжения – 1 мин, и изоляция считается выдержавшей проверки, если по прошествии этого времени не наблюдалось пробоя или частичных повреждений изоляции. В большинстве случаев проводят проверки напряжением очень высокой частоты (в большинстве случаев 100 или 250 Гц).

При большой емкости испытуемой изоляции (при испытании кабелей, конденсаторов) требуется использование испытательной аппаратуры высокой мощности, благодаря этому объекты такого типа очень часто испытываются очень высоким неизменным напряжением. В основном, при систематическом напряжении диэлектрические потери в изоляции, которые приводят к ее нагреву, на несколько порядков меньше, чем при переменном напряжении того же хорошего значения; более того, и интенсивность частичных разрядов значительно меньше. При таких испытаниях нагрузка на изоляцию намного меньше, чем при испытаниях переменным напряжением, благодаря этому для пробоя дефектной изоляции требуется очень высокое стабильное напряжение, чем испытательное переменое напряжение.

При испытаниях неизменным напряжением дополнительно находится под контролем ток утечки через изоляцию. Время приложения непрерывного испытательного напряжения может составлять от 5 до 15 мин. Изоляция считается выдержавшей проверки, если она не пробилась, а значение тока утечки к концу испытаний не поменялось или снизилось.

Третьим видом испытательного напряжения являются типовые грозовые импульсы напряжения с фронтом 1,2 мкс и продолжительностью до полуспада 50 мкс. Проверки импульсным напряжением делают вследствие того, что изоляция во время эксплуатации подвергается действию грозовых перенапряжений со одинаковыми параметрами. Влияние грозовых импульсов на изоляцию разнится от влияния напряжения частотой 50 Гц из-за намного большей скорости колебания напряжения, приводящей к иному распределению напряжения по трудной изоляции типа изоляции преобразователей электрической энергии; более того, сам процесс пробоя при малых временах разнится от процесса пробоя на частоте 50 Гц, что описывается вольт-секундными параметрами. Благодаря этому испытаний напряжением промышленной частоты во многих случаях оказывается недостаточно.