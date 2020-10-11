Футбол. Европа. Лига Чемпионов. Групповой этап. Прогноз и ставка на матч Тоттенхэм — Байер

Английский Тоттенхэм в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов примет Байер. В этой группе на данное время еще совершенно ничего не ясно, ведь все команды тут приблизительно одного уровня и можно быть уверенными, что борьба будет до последнего тура. А если вас интересуют билеты и туры на спортивные мероприятия, переходите на сайт https://ticket-sport.ru/.

Небольшой кризис

К предстоящей встрече Тоттенхэм подходит с намного меньшими психологическими проблемами, ведь команда не может победить во всех турнирах уже весь месяц. Как правило в данный этап были ничейные результаты, а рядом с ними также случилось одно поражение от Ливерпуля 1:2 в рамках Кубка Лиги. Конкретно в Лиге Чемпионов лондонцы в настоящий момент идут на другом месте в собственной группе, имея после трех туров 4-ре набранных пункта при равной статистике голов 2:2. Важнейшей стала выездная победа над ЦСКА 1:0, которая доставила более всего очков, и также некий депозит внесла крупная с Байером 0:0. Ну а в стартовой встрече шпоры не смогли ничего сделать с Монако и в результате уступили дома 1:2.

Не лучшие кондиции

Переходя к теме Байера нужно сказать, что он в этом сезоне пока никак не может найти собственной привычной игры. Фармацевты очень нестабильно смотрится первым делом в чемпионате, где на данное время находятся абсолютно не на собственной позиции. А вот в Лиге Чемпионов в трех предыдущих турах была все же определенная стабильность, однако она также очень неоднозначно ценится. С одной стороны они ни разу не проиграли и это сильно радует многих, впрочем на ряду с этим и побед не было, что не допускается для команды, которая ставит высокие задачи. Все три поединка были сведены к ничейным результатам и подобным образом немцы по очереди разошлись миром с ЦСКА 2:2, с Монако 1:1 и с Тоттенхэмом 0:0.

Прогноз

Если взглянуть на кадровый потенциал двух команд, то определенное преимущество имеет все таки Тоттенхэм и этим необходимо пользоваться. Лондонцы не могут победить уже довольно долго и такой турнир как Лига Чемпионов должен стать хорошим раздражителем, чтобы в конце концов прервать собственную неудачную серию, тем более заполненный Уэмбли обязательно поможет. По этой причине прогнозом на матч будет победа Тоттенхэма.