Фундаменты под частный дом

Фундамент на ленточной основе Довольно широко распространен в приватном строительстве фундамент на ленточной основе. Подойдёт он и для неглубокой закладки, и для устройства нижнего этажа под всем периметром здания, также он может держать вес стен из довольно тяжёлых материалов, включая бетон, кирпич и камень. А если вас интересует буронабивной фундамент под ключ в Москве, посмотрите тут.

Этот фундамент под дом хорошо недает ему просесть и от воздействия мороза на его качество, таким образом обеспечивает стабильное и хорошее основание для вашего грядущего жилья. Но и у фундамента ленточного типа для дома есть собственные минусы. Не рекомендуется залаживать фундамент такого типа на сильно промерзающих грунтах или грунтах подверженных вспучиванию под влиянием чрезмерно низкой температуры, также подобный тип требует большого числа материалов для строительства, что за собой повлечет немалые денежные расходы.

При соблюдении норм строительства глубина подошве фундамента под дом должна быть меньше уровня грунтового промерзания не менее 20 см. Фундамент на ленточной основе для дома разделяют на несколько вариантов – он может быть, как глубокого(более 1200 см), так и неглубокого залегания (около 300 см). Глубокозаглубленные фундаменты Фундамент глубокого залегания предусматривает обустройство под домом гаража, подвального помещения или нижнего этажа. В подобном случае поверхностями стен данных помещений будут выступать стены и благодаря этому к ним нужно предъявлять довольно большие требования к гидро — и тепловой изоляции. Затруднить достижение всех данных целей может помешать большой уровень залегания вод грунта.

Фундаменты неглубокого залегания Фундамент под дом с неглубоким залеганием, значительно сбережет затраты на труд, поскольку при его устройстве не потребуется рыть котлован, а лишь вырыть траншею под всеми несущими внутренними и фасадными стенами, глубиной не меньше 60 см. В траншее строится подушка из песка высотой от 10 см, которая будет мешать скоплению воды и обеспечит его одинаковую усадку. По завершению фундамент должен выступать из земли как минимум на 30 см, а ширина его должна быть равна или быть чуть-чуть больше толщине предполагаемых стен.