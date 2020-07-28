Фильтр топливный

В новейших автомобилях, которые только сейчас покидают свои производственные линии, топливные фильтры выполнены в виде герметичного, пластикового или металлического ящика с соединениями топливной магистрали. Как правило, бензиновые фильтры располагаются в непосредственной близости от топливного бака, а дизельные — в моторном отсеке. Иногда последние фильтры представляют собой постоянное приспособление со сменными картриджами. А заказать Фильтра на Geely MK (Джили МК) можно на сайте partsua.com.ua.

Основной задачей топливных фильтров является остановка твердых загрязняющих веществ. В случае дизельных фильтров они предназначены для остановки частиц воды, поэтому они оснащены дополнительными осушителями, которые расположены в нижней части корпуса. По этой причине фильтры дизельного топлива обязательно должны быть установлены в автомобиле в вертикальном положении. Часто они имеют двухступенчатую конструкцию с разделением на грубую и тонкую очистку. Независимо от этого, фильтр отделяет твердые частицы с помощью специальных картриджей для фильтровальной бумаги.

Топливный фильтр всегда устанавливается в инжекторном блоке, и это очень точная система. Поэтому важно обеспечить очень точную фильтрацию топлива, особенно если мы имеем современные дизельные двигатели или автомобили с бензиновыми двигателями с прямым впрыском топлива. Лучше не экономить на фильтрах, потому что плохое качество фильтров может привести к очень серьезным проблемам.

Топливный фильтр есть в каждом автомобиле. Он может быть установлен глубоко в моторном отсеке, в шасси, когда защищен дополнительной крышкой, которая защищает его от грязи и может поместиться непосредственно в топливный бак, на топливном насосе.

Популярные производители топливных фильтров и их продукции

Мы будем покупать хорошие топливные фильтры в авторитетных автосервисах или магазинах автоаксессуаров. Топливные фильтры производятся такими известными компаниями как: Bosch, Fiaam, Filtron, MagnetiMarelli F, Man&Hummel и Wix Filters USA.

Часто задаваемые вопросы перед покупкой

Как часто следует заменять топливные фильтры?

Топливные фильтры или фильтрующие картриджи, рекомендованные производителями автомобилей, следует периодически менять. Частота замены определяется производителем автомобиля, но в целом замена фильтра производится после того, как автомобиль проехал от 40 до 60 тысяч километров. Кроме того, если топливный фильтр установлен в дизельном двигателе, то отстойник фильтра должен быть очищен от воды, накопившейся в нем через 20 тысяч километров. Такие интервалы замены фильтров действительны только для автомобилей, которые эксплуатируются надлежащим образом.

Как некачественное топливо может повлиять на топливный фильтр?

Добавление в бак некачественного бензина или дизельного топлива может привести к тому, что картридж фильтра или сам топливный фильтр потеряет свою проницаемость гораздо быстрее, чем добавление в бак только качественного топлива.

Что произойдет с двигателем, если топливный фильтр будет заменен слишком редко?

Задержка в замене масляного фильтра, к сожалению, негативно сказывается на работе двигателя. Он получает все меньше и меньше топлива.

Как влияет плохое качество фильтра на двигатель?

Использование слишком низкокачественного топливного фильтра может привести к попаданию твердой крошки и воды в деликатные части системы впрыска, ускоряя тем самым их износ.

Резюме

Выбор правильного качественного топливного фильтра для нашего автомобиля — это еще не все. Его следует регулярно заменять, желательно специалистами. Компетентный специалист сервисной службы располагает необходимыми инструментами для подключения разъемов к топливным магистралям. Неправильный монтаж этих соединений может привести к серьезным проблемам в автомобилях с дизельными двигателями, а именно к проветриванию системы впрыска, а в бензиновых двигателях, в свою очередь, к утечке топлива, и, как следствие, к опасности возникновения опасного пожара.