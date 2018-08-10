Фартук для кухни из плитки: выбираем дизайн и кладем плитку сами

Фартук на кухню – данное покрытие стены кухни, которое оберегает поверхность для работы от брызг жира, воды, пара, моющих средство и др. Подбирая материал для фартука для кухни необходимо определиться, какими качествами должен он владеть. Основные параметры – это нетребовательность в уходе, стойкость к влияниям механики, устойчивость к температурному перепаду и термическую устойчивость. Всеми такими особенностями владеет кухонный плиточный фартук.

Кухонный фартук из плитки будет необычным украшением и удобным способом защиты стены для работы

Насколько известно, плитка проста в работе. Если учесть, что кухонный фартук из плитки повседневно противостоит проникновению влаги, брызгам жира, маслу, копоти, оседающему пару, его приходится мыть часто. Обыкновенной губки и средств для мытья может быть недостаточно, тогда будет необходимо склоняться к абразивам. Поверхность кухонной плитки не поддается агрессивному влиянию абразивных средств для мытья. Также, если фартук сделан из крупной плитки, то на данной поверхности мало стыков, в которых собирается грязь, поэтому, его просто мыть. Идеально ровная поверхность плитки обеспечивает быстрое очищение от грязи и застывшего жира.

Плитка бывает разнообразного цвета и фактуры, ее можно выбрать для кухонного оформления в разных стилях

Плиточный фартук стоек к механическому действию. Надёжность плитки на стенке в кухонной комнате не играет такой существенной роли, как примеру плитка в помещении ванной, ведь стенка вокруг столешницы менее предрасположена механическим ударам. Но во время чистки поверхность можно оцарапать порошком или жёсткой щеточкой.

Фартуку неоднократно придется столкнуться с большими температурами и горячим паром. Подбирая в виде материала для обеденной стенки плитку – можете быть уверенными, что фартук не потеряет собственный цвет, не изменяет свои начальные формы, как это происходит с более дешевыми материалами которые применяются для отделки.

Как подобрать плитку для кухонной комнаты на фартук

Плитка для кухни предоставлена в разных гаммах цветов, что дает возможность подобрать необходимый оттенок. Но в наше время декораторы решили не ограничиваться типовыми материалами и продолжили украшение при помощи плитки зеркального типа и фотоплитки. Плитка зеркального типа выглядит довольно эффектно. Она зрительно расширяет пространство помещения, однако имеет не очень большой недостаток – требует тщательного ухода ухода. От малейшего касания на ее поверхности остаются «пальчики», которые нужно регулярно протирать. Новинка в области кафельной индустрии – фотоплитка. При помощи особенного оборудования – керамического принтера, на плитку наносится любое изображение. Это отважное решение поможет отойти от устоев в оформлении кухонной комнаты и внести что-нибудь новое в интерьер помещения, выделить вкус владельцев. При большом желании можно выбрать плитку с какой-нибудь фотографией или картинкой (даже с рисунками ваших малышей).

светлое панно из керамоплитки смотрится уместно в этом интерьере, хорошо защищая стенку от кухонной грязи

Плитка из керамики – это классика и стандарт уюта кухни. Она не теряет актуальности на протяжении долгого времени. Фартук на кухню, сделанный из керамики, выделяется хорошими качествами прочности и обычностью в уходе. Не обращая внимания на собственную кажущуюся легкость и банальность, данный материал дает прекрасную возможность создавать неповторимые варианты фартуков. Сделать оригинальный дизайн поможет большой выбор форм и фактур плитки. Новая плитка выглядит как дерево, металл, кожа или зеркало. Комбинация материалов позволяет передать кухонную атмосферу, дать ей особенный шарм и пикантность. Столь большое разнообразие видов не подействовало на их качестве. Кафель хранит все собственные важные во время эксплуатации качества: долговечность, простота в уходе и надёжность.

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Расцветки, фактуры и размеры кафельной плитки до такой степени разные, что создать оригинальный дизайн не будет трудно

Плитка для кухни для фартука может быть не только разнообразной фактуры, но и разнообразных размеров. Для малогабаритных кухонных комнат в большинстве случаев подбирают плитку 10х10 или 15х15. Маленькую плитку можно идеально поставить на стенке, создать узор или рисунок. А большая плитка прекрасно смотрится в помещение с внушительной квадратурой.

Как собственноручно выложить кухонный фартук из плитки

Если плитка кладется взамен устаревшей, то нужно приготовить поверхность под укладывание. Для этого необходимо оббить старую плитку, полноценно почистить слоевое покрытие до первичного основания. Потом следует проверять уровень отклонения и неровности стены, а потом отштукатурить стенку. в начале укладки необходимо сделать насечки на поверхности стены и загрунтовать ее латексной или акриловой грунтовочной смесью. Если же фартук будет укладываться на монолитный бетон, то стенку следует покрыть бетоноконтактом. Время засыхания средства 12-18 часов. Второй этап работ – разметка стены. Находим нижний уровень, по которому будет выполняется укладывание фартука. Он зависит от мебели, В практических условиях составляет 87-92 см. По метке с помощью пузырькового уровня необходимо провести линию на длину фартука для кухни. Сейчас приступаем к установке направляющих. Подготовленный металлопрофиль прикрепляется к поверхности стены по нижней линии плиточной укладки. Применение металлопрофиля дает возможность держать точный горизонтальный уровень, который нужен для укладывания фартука.

Крестики из пластика помогут достичь почти что замечательных межплиточных швов при укладывании

Кладка начинается с нижнего угла. Первая плитка выставляется очень внимательно, так как от нее зависит качество предстоящей работы. На обратную сторону наносится достаточное число клея, потом плитку необходимо бережно приложить к поверхности стены. Меж плитками необходимо натянуть прочную нить, она дает возможность увидеть ровность стены и укладки. Швы меж плитками следует сразу же выверять пальцами, чтобы не ощущался перепад. В углы, образовавшиеся меж плиткой, ставятся крестики из пластмассы, которые помогают ровно Приклеивать фартук. После укладывания 6-8 плиток, необходимо почистить швы от раствора клея. Затирку плитки следует производить не прежде, чем спустя сутки после укладывания.

Фото варианты дизайна фартуков для кухни из плитки

Фартуки для кухни из кафеля выполняются в разной палитре цветов, из плиток самых различных фактур. Познакомиться с ключевыми моделями можно по представленным фотографиям. Присмотрев приглянувшийся кухонный плиточный фартук на фото можно сэкономить на услугах дизайнера профессионала, собственноручно сформировавшись с рисунком и палитрой цветов. Для отделочных работ территорию кухни подойдёт плитка как с матовой, так и с гладкой поверхностью.

В кухонный интерьер отлично подойдет мелкая плитка, имеющая намного более широкие изобразительные возможности. Она дает прекрасную возможность создавать любые композиции, и незаменимая, если будет необходимо обложить выступ. Какой бы вариант фартука для кухни из плитки вы не подобрали, он будет долговечным и обычным в уходе.

С одним оттенком фартук выглядит строго и изыскано, однако плитка-декор выполнит фартук намного красивее и оригинальным

Стильный кухонный фартук внимание привлекает хорошо выбранной палитрой цветов, изящным бордюром и оригинальными вставками

Шахматная кладка плиток 2-ух различных цветов украсила этот фартук на кухню

Мелкая плитка в кухонном интерьере выглядит шикарно, тут же внимание привлекает, однако подразумевает скрупулезный и очень сложный и тяжелый уход

Большая плитка подойдет для кухонь увеличенных размеров, она подчеркнет простор помещения и проявит все собственные декоративные плюсы

Оригинальное окончание плиточных рядов тут же привлечет внимание гостей и заслуженно будет считаться необычной интерьерной деталью

Милое комбинирование цветов кафельной плитки превратило фартук и столешницу в единую композицию гармонии

Из однотонных плиток разнообразных цветов и размеров профессионал сумеет создать уникальную элегантную композицию

Плитка «под кирпич»;, контрастируя с мебелью для кухни, выделяет ее декоративные специфики и белую чистоту

Неповторимая облицовочная плитка, подобранная для фартука для кухни, вполне может сделать его в творение искусства дизайнеров

Кухонный фартук с необычным сюжетом добавит индивидуальности довольно обычному интерьеру

Стильный плиточный фартук, сделанный в сдержанной палитре цветов, декорируют маленькие светлые плитки-вставки с необычными сюжетами

Для того, чтобы сделать фартук неподражаемым, можно применять оригинальные монтажные способы плитки

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