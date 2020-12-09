Просматривая каталог европейских дверей, одно, что действительно пугает – расценки на них. Действительно, элитные евро двери может себе позволить абсолютно не каждый человек, ведь цена на данные изделия в несколько раз превосходит аналоги…Но это все давным – давно кануло влету.

В наше время на рынке появилось очень много компаний, изготавливающих европейские двери по очень доступной цене. О подделке не стоит и говорить – весь товар сертифицирован, имеет долговременную гарантию, а за качество «краснеть не нужно будет». Так в чем «сила?» «Почему расценки на европейские двери в самых различных каталогах разительно отличаются», — спросите Вы.

Ответ довольно прост. Дело все в производителе. В основном, дешевые евро двери делают российские предприятия, а элитный товар поставляют из – за границы. Однако это не означает, что изделия из Украины будут хуже по качествам, чем зарубежные аналоги. Более того – отечественные евро двери производится точно по таким же технологиям, как и в странах Европы, поэтому если вам нужен хороший выбор качественных дверей посмотрите в магазине https://chernigov.kub.in.ua/. Как правильно подобрать евро дверь? Выбор евро двери не будет трудно, если знать несколько свойств. Во время покупки шпонированнной двери стоит обратить собственное внимание на материал, из которого ее сделали. Если это Дсп – то такая евро дверь плохая.

Реальные европейские двери изготавливаются только из древесноволокнистой панели средней плотности (его преимущество в том, что материал не выделяет ядовитых веществ в атмосферу). Не ленитесь и берите с собой рулетку, дабы померить диагонали двери. Если выявите расхождение на 1 миллиметр и более – лучше приглядитесь к другому экземпляру. Причин на это может быть две. Во – первых, это применение устаревшего оборудования и технологий на предприятии, а во – вторых, дефармация древесины в результате усушки материала.

Если же все перечисленные выше изъяны выявлены не были, то тогда следует подумать о приобретении евро дверей с замером и установкой. Уход за европейскими дверьми Потребители очень часто интересуются уходом за евро дверьми, мол, подобная стоимость, наверняка, предполагает хороший уход за полотном. В действительности здесь сложного ничего практически нет. Рекомендуется постоянно мыть и чистить двери специализированными составами для очистки мебели, в качестве ветоши можно применять большие салфетки. Если раствора рядом нет, можно сделать его своими силами. Для этого на 1 часть спирта берем 9 частей воды и все основательно перемешиваем. По окончанию протирки полотно обязательно необходимо вытереть сухой тряпкой.