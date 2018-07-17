Дом из бруса отзывы

Прежде чем выбрать тот или другой материал для строительства, каждый серьезный застройщик желает выяснить о нем как побольше информации. Если прежде по большей части ориентировались на отзывы знакомых и друзей, то сегодня люди очень часто ищут их на просторах интернета. Ниже мы попытаемся разобраться в большом количестве отзывов о брусовых домах, отсеять значительный объем маркетинговых, попытавшись дать правильную оценку.

Какие же плюсы имеют дома из бруса

По мнению хозяев подобных домов, самым основным их положительным качеством считается экологическая безопасность. В действительности, с данным спорить тяжело, необходимо только перейти порог готовых домов, чтобы ощутить приятный аромат древесины. Однако нельзя не вычеркивать и тот момент, что для изготовления многослойного бруса нередко применяют подозрительный по качествам клей, который может зачеркнуть все свойства такого настоящего материала. Почитав отзывы хозяев брусовых домов, необходимо отметить важные достоинства данных строений:

Красивый вид, хорошая обстановка в середине дома. В действительности, возведенные с умом сооружения выгодно выделяются среди каменных собратьев. Вместе с тем климат в середине дома из бруса выделяет специфики жизни за чертой города. Дом быстро отапливается и тёплый. Любое здание может быть тёплым – все может зависеть от внеочередных затрат. Однако древесина, в действительности, считается одним из лучших натуральных материалов для теплоизоляции.

Отрицательные отзывы о брусовых домах

На форумах мы нашли и тех хозяев, которые не удовлетворены брусовыми домами и больше никогда не собираются применять данный материал в строительстве. По большей части тут все опирается на низкое качество строительного материала. Несоблюдение технологии производства и его естественное происхождение вызывает никоторые неудобства. Так, часто можно встретить сырой брус, необделанный антисептиком, бракованный материал – применение каждого из них может вызывать недостатки при дальнейшей эксплуатации сооружения. Затягиваются и строительные сроки: если на строительство «коробки» могло уйти около 1,5 месяцев (1 месяц на сам фундамент) до трех-четырех, то как максимум подчеркнуть новоселье можно только через шесть месяцев. Все это из-за причины сушки материала до равновесной влаги.

Негативные и хорошие отзывы о брусовых домах

Параметры/Отзывы Негативные Позитивные Строительные сроки дома Брусовому дому природной влажности придется дать усадку, другими словами обождать около 6 месяцев. В это время нельзя ставить окна и двери (постройка даст усадку, и вся Ваша работа пойдет коту под хвост), а еще исполнять работы связанные с отделкой. За лето можно построить хороший дом. В основном, строительные сроки таких домов из дерева от 2 до полугода. Усушка и усадка материала Даже брусовые дома могут дать несущественную усадку, если материал был неверно высушен. В данном плане в виде исключения могут быть разве что постройки из дорогого и хорошего бруса. Если подобрать уже высушенный материал для строительства дома, то проблемы, связанные с его последующей усадкой, можно уменьшить. Работы связанные с отделкой Когда заходит речь об применении бруса природной влажности, к дверной установке и окон, а еще облицовке приступаем лишь через год после строительных работ «коробки». Все работы связанные с отделкой производятся очень просто. Долговечность Долговечность постройки в большинстве случаев определяется уходом за ней (обязательной считается пропитка дерева антисептиком) и вниманием, которое уделяют обустройству тепловой изоляции и фасадной отделке. Выполняя строительную технологию, Вы сумеете эксплуатировать дом на протяжении полстолетия и больше. Стоимомть вопроса Не обращая внимания на то, что по большей степени отзывы о брусовых домах позитивные, они стоят не дешево. Всегда найдутся вариант, дающий возможность уложиться в бюджет на строительство. Расходы на обустраивание фундамента – самые маленькие.

Дома из бруса: отзывы от настоящих людей

Артем из Петербурга

«Мне в наследие достался участок, на котором был лишь один разваленный сарай. Но мы со второй половинкой давно хотим выкарабкаться за пределы большого города, машина есть, а это означает отвести деток в школу и добраться на работу – не будет трудностью. Жилую площадь решили сдавать, так как наличные средства лишними не будут. Но прикинули, что отложенных финансов не хватает на кирпичный дом. Вот здесь мне помог мой друг, который подсказал мне обращать собственное внимание на брусовые дома. Постройка обойдется и доступнее, и жить в ней желаннее. Отыскал компанию-застройщика, позвонил им, проконсультировался. Компания имела много позитивных отзывов и значительное фотографии. Супруге тоже понравилась мое решение, и мы вместе стали подбирать, какой дом хотим. Кроме дома, мы заказали все нужные «опции» – хорошее добавочное утепление и пропитку, фундамент, покрытие крыши. Усадка для меня не имела значение, благодаря этому сказал, чтобы все проходило настоящим путем. Строительство дома из бруса было летом , и уже на следующий год, следующим летом, мы заехали. Все весьма довольны. И воздух в доме необыкновенный, и просторно. Единственное о чем жалею – можно было бы сразу выбрать баню, что обошлось бы мне со скидкой. Нужно будет заказывать отдельно».

Если хотите узнать больше о ремонте посетите наш строительный сайт.

Сергей из Москвы:

«На моем участке давно стоит дача из бруса, которой уже более 5 лет. Дом меня оконьчательно устраивает, не обращая внимания на то, что кирпич мне симпатизирует все же больше. Затем в зимнее время года проблем нет с нагревом помещения. На дачу приезжаю исключительно по выходным, и то получается не каждую неделю, затапливаю печку – и дом прогревается быстро. У моего соседа дом из камня, так он в зимний период почти не приезжает, так как прогреть такой массив камня не так то и легко.

Приходится из года в год подконопачивать дом, потому как птицы тащат паклю. В следующем году задумывают обшить, чтобы было меньше проблем. К слову, в середине дача тоже не обшита, но мне так больше нравится, основное – все естественно!

Долговечность дома из бруса конкретно зависит от технологии постройки дома, а еще материала. Все плохие отзывы, которые я встречал, связаны собственно с данным».

Максим из Москвы:

«Я считаю, что если домостроение было правильным, то брусовую стенку не перекрутит ни в одном месте. Мой домик за городом выстроен из бруса, ему же более двадцати лет, а состояние прекрасное. Причем отапливаю его не регулярно, а лишь когда получается приехать на выходные.

С подобным материалом совсем не обязательно делать внешнюю отделку, что сбережет наличные средства. Хотя тут скорей вопрос предпочтений и вкуса.

Если говорить о самом процессе сборки, то тут все максимально просто. Основное со всех сторон снять фаску и немного построгать для идеальной поверхности. Потом можно ставить и конопатить. Но нужно помнить, что дом нуждается в усадке. Сделать быстрее данный процесс можно, вырезав проемы дверей и окон. Также следует обработать антисептиком, если например дом скапливается в жару. Вот говоря по существу и вся методика.

Что по поводу материала, то он доступный и экологичный. Я строил собственными руками при помощи друзей. Совсем недавно помогал строить сарай из бруса».

Алексей из Воронежа:

«Соорудили брусовый дом в Воронежской области, мечтали о даче, которая бы располагалась ближе к родителям мужа. В зимний период там отдыхает свекровь со свекром, ограждаясь от суматохи большого мегаполиса. Вместе с этим присматривают за постройкой и обогревают помещение. Первое, что хочется подчеркнуть, – это то, что в доме очень хорошо удерживается тепло.

Встречал широких слоев населения, недовольных качеством материала. Они жалеют, что вообще его подобрали. Я высказываю только собственную точку зрения. А им хочу порекомендовать – внимательнее подбирать изготовителя. Не нужно лениться читать отзывы, требуйте документы, т.д. От качественных свойств материала и компании занимающейся строительством зависит все!

Пускай дом отстоится. Монтирование окон и дверей должно выполняться не раньше чем через год. Также, не рекомендуют экономить на фасадной отделке, пропитке и тепловой изоляции. Если Вы будете внимательными и побеспокоитесь обо этих всех нюансах, то дом будет служить достаточно долго».

Иван из Москвы:

«Хочу поделиться тем, как строил себе брусовый клееный дом. Пока цена материалов не увеличилась, решил инвестировать финансы в строительство. Вышел на одну компанию занимающуюся строительством через собственных друзей. Ее служащие выполнили большую скидку на брус, мастеров профессионалов и установочные работы. Уже через пять месяцев я въехал в выстроенный дом. Он вышел просто роскошным, вид привлекательный и сразу «говорит» о статусе хозяина. Никаких упреков к качеству дома не было. Он очень тёплый (достаточно включить котел и можно сидеть 5-6 часов в тепле), нет мокрых углов, сплошь и рядом сухо. Усадка вообще отсутствовала! Хочется порекомендовать всем, чтобы не экономили на монтаже дома, не поручали этот серьезный процесс «шабашникам», иначе результаты могут быть плачевными».

Павел из Петербурга:

«Очень недоволен подобным домом, не представляю, сколько он будет держаться. Очень жалею, что подобрал его. С подбором материала было масса проблем, так как вся чистота и экологическая безопасность зависит от самого бруса. Большое количество времени потратил на подбор специализированной пропитки, которая увеличивает эксплуатационный срок. К большому сожалению, убедился, что мало фирм и людей в этом на самом деле разбираются, понадобилось вникать во все самому. После пропитки дом продолжительно выветривался, прекрасно хоть было лето. Много наличных средств ушло на жаростойкую пропитку. Брус немного покручивает, хотя немало ушло на добавочные материалы. Пока не было трудностей с насекомыми, но живём в этом доме только около 6 месяцев. Возможно, я рано делаю выводы, однако пока мне все не понравится. Считаю единственным плюсом – внешний красивый вид. Сплошь и рядом дерево, мне это нравится, благодаря этому не прибегал к работам по отделке, решил обойтись минимумом».

Выводы

Не смотря ни на что, прислушиваться к впечатлениям людей на просторах интернета, которые представляются домовладельцами из бруса, мы не советуем. Большинство строительных компаний прибегают к нечестной игре и заказывают хорошие отзывы, которые не всегда отображают природное положение вещей. Дома из бруса – прекрасное решение как для участка за городом, так же и для постоянного проживания. Нужно уделить большое внимание подбору материала и личного проверить процесс строительство дома.