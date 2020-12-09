Диодна епіляція

Гладку шкіру можна отримати декількома варіантами. Будь-яка жінка і дівчина підбирає найоптимальніший з них. Поширені рецепти, застосування кремів і добре проявили себе народних засобів на якийсь час обіцяють відсутність зростання волосків на різних частинах тіла. Тільки діодний епіляція може позбутися цієї проблеми. Кваліфіковані майстри і знамениті косметологи дуже часто вибирають на користь такої процедури. А якщо вас цiкавить лазерна епіляція Львів ось сайт neolaser.com.ua.

Сутність і специфічні особливості лазерної депіляції

Сучасна діодний епіляція собою являє сприятливо виявив і хороший спосіб з видалення непотрібних волосся. Наперекір популярній думці, вона не рятує від непотрібних і врослих волосин назавжди. Кожен лікар повинен розповісти про це перед проведенням першої дії. Швидкість росту волосся сильно залежить від генетичних факторів людини, а ще від його гормонального фону. Як говорить практика, в результаті проведення 8-10 сеансів швидкість росту волосся відчутно сповільнюється. З цієї причини процедуру можна проводити приблизно 1 раз 6 місяців. Волосся при цьому можуть знову почати рости з минулого силою.

В процесі обробки спеціальним лазером фолікул валитися внаслідок термічної і механічної деструкції, а ще фотохімічних змін. Сутність дії полягає в:

поглинанні світлової енергії волоса;

перетворенні енергії в теплову;

розігріванні волосся по всій довжині і його «розплавлення»;

По прибутті коротких імпульсів;

механічному руйнуванні цибулини;

створення ударної звукової хвилі;

розбиванні пігменту.

Після першої процедури волоски стають тонкими, податливими, м’якими і рідкісними. Жінки можуть надовго забути про почервоніння і запаленнях. Сьогодні стійким попитом користується Олександритовий лазер. Він буде особливо продуктивний для волосся темного кольору (на світлій шкірі), оскільки лазер реагує на меланін. Коли у жінки волосся русяве, то застосування олександритового лазера не принесе очікуваного результату і буде просто тратою грошей. При смаглявою (засмаглою) шкірі є прекрасні шанси отримати опік. Завдяки цьому професійний лікар повинен порекомендувати інший спосіб епіляції. На засмаглій шкірі робити диодную епіляцію можна виключно після закінчення 2-х тижнів. При інтенсивному засмагу часу має пройти на порядок вище.

Диодна епіляція — це боляче?

Диодная епіляція — це не повністю неболюча процедура без використання необхідних засобів. Пристрій «випалює» волосся і не дає йому відновити зростання звичайним способом. На чутливих зонах, на кшталт глибокого бікіні, буде розумно застосувати знеболюючий крем, його слід наносити за 1 годину до початку косметологічного сеансу. Коли у дівчат і жінок больовий поріг не дуже низький, то можна відмовитися від крему, оскільки біль дійсно можна терпіти. В результаті проведення диодной епіляції дуже часто не з’являється подразнень. Залежно від індивідуальної реакції організму можливий набряк (іноді). Він проходить без медикаментозної допомоги на наступний день.