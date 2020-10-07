Деревянные потолочные балки – преимущества и недостатки

Тепло дома, уют, домашний очаг – с этим у нас вызывают ассоциации дерево и прочие материалы природного происхождения в дизайн помещения. Особенное обаяние древесины создаёт атмосферу классического русского дома. Для привнесения шарма натурального дерева в наши дома существует широкий ряд приемов дизайнеров и интерьерных элементов. Одной из подобных деталей являются балки на потолке. Но зря кто-то думает, Что такое украшение дома можно исключительно в сельских интерьерах или в домах за городом. Сегодня конструкции из дерева очень востребованы даже в квартирах в городе и коттеджах в современном стиле. А если вас интересует кубообразный реечный потолок Харьков, переходите на сайт грильято.com.ua.

Монтаж балок из дерева нужно спланировать еще в проекте дома. Полнотелые балки на потолке из дерева являются роскошью, навряд ли разумно применить их только для привлекательности, чрезмерно уж тяжёлая и дорогостоящая данная конструкция.

Преимущества балок для потолка

Балки из настоящей древесины обладают преимуществом природного материала, его экологической чистоты. Кроме великолепного внешнего вида, балки на потолке добавляют возможность спрятать неровности и прочие потолочные дефекты, и еще спрятать разные коммуникации. Выделить красоту природы, дать благородный внешний вид балкам можно при помощи шлифовки, пропитки лаками, можно в дополнение приукрасить их росписью, резьбой, вставками из керамики.

Правильные балки на потолке в интерьере

Разнородное оформление балок такое, что их можно применить в интерьере почти всех стилей:

В этно-стиле отлично смотрятся балки на потолке из дерева черного дерева;

Для Хай-тек стиля подходят варианты с гладкой гладкой поверхностью;

Помещения, оформленные в стиле «классика», можно красиво оформить подобного рода конструкции резьбой, росписью, виньетками. Роскоши и эстетичности добавят балки, покрашенные под потолочный цвет;

Гладкие балки белой или серой расцветки замечательно вписываются в интерьер одного из стилей нашего времни, к примеру, минимализм или хай-тек;

Оригинальные решения покраски в яркие, вызывающие цвета подойдут в интерьерах с ноткой экспрессивности и креативности;

Не забывайте и том, что расположение балок на поверхности потолка может также создавать образ помещения и определенное настроение. Ведь их можно располагать вдоль, поперек потолка, и еще крестообразно, применять прием деления пространства на зоны.