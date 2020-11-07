Демонтажные и отделочные работы

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В начале работ по демонтажу металла, всегда внимательно изучается объект, подлегающий демонтажу, изучается расположение самых разных коммуникаций и конструкций несущего типа, намечаются этапы проведения демонтажа. Демонтаж разной сложности должен производиться исходя из этого с требованиями безопасности, санитарно нормами гигиены. Эти работы включают все разновидности подготовки строения к демонтажу, непосредственное выполнения демонтажа, уборку мусора. Коттеджное строительство и домов также иногда требует демонтажа предыдущих построек.

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