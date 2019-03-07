Деловые мероприятия по высшему разряду: профессиональное ивент агентство в Алматы

Хотелось бы начать с маленькой истории одной уважаемой фирмы. Компания специализировалась на независимом финансовом аудите. В ее рядах трудились высококлассные специалисты, за помощью которых клиенты выстраивались в очередь. И вот руководство этой компании решило немного расширить спектр услуг, а точнее – организовать серию семинаров, спикерами на которых будут эти самые звезды местного масштаба и приглашенные известные в своих кругах профи.
Дело осталось за малым – продать билеты и организовать это деловое мероприятие. С билетами проблем не возникло. Фирма уважаемая, желающих достаточно. Что же с организацией? Получилось примерно так:
- Арендованный зал всех присутствующих вместил, но было душно, тесно, плохо видно.
- Озвучку, конечно, проверили, но это не спасло от постоянного «отпадания» микрофонов.
- Даже местным гостям было сложно добраться до локации, паркомест прилично не хватало.
- Самое страшное – часовое опоздание старта.
В итоге уставшие, раздраженные люди не могли физически и психологически воспринимать информацию. Потраченные деньги ушли в никуда. Единственным достоинством этого делового мероприятия оказался фуршет.
Фирма и даже страна в этой ситуации не имеют значения. Важно то, что коммерчески состоятельная и востребованная идея полностью провалилась из-за ужасной организации. Более того, компания-организатор понесла ощутимые репутационные потери, которые вызвали отток клиентов к конкурентам.
Очевидный вывод – организацию важных деловых мероприятий следует доверять профессионалам. В Алматы добросовестным партнером станет ивент агентство «Супер Той»: http://supertoy.kz/uslugi/delovye-meropriyatiya.
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Все просто. Главный аргумент – отличный результат, который полностью решает поставленные задачи.
Компания успешно справляется с деловыми мероприятиями любого уровня и формата:
- собрания акционеров;
- переговоры;
- выставки;
- конференции;
- семинары;
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