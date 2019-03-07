Деловые мероприятия по высшему разряду: профессиональное ивент агентство в Алматы

Хотелось бы начать с маленькой истории одной уважаемой фирмы. Компания специализировалась на независимом финансовом аудите. В ее рядах трудились высококлассные специалисты, за помощью которых клиенты выстраивались в очередь. И вот руководство этой компании решило немного расширить спектр услуг, а точнее – организовать серию семинаров, спикерами на которых будут эти самые звезды местного масштаба и приглашенные известные в своих кругах профи.

Дело осталось за малым – продать билеты и организовать это деловое мероприятие. С билетами проблем не возникло. Фирма уважаемая, желающих достаточно. Что же с организацией? Получилось примерно так:

Арендованный зал всех присутствующих вместил, но было душно, тесно, плохо видно.

Озвучку, конечно, проверили, но это не спасло от постоянного «отпадания» микрофонов.

Даже местным гостям было сложно добраться до локации, паркомест прилично не хватало.

Самое страшное – часовое опоздание старта.

В итоге уставшие, раздраженные люди не могли физически и психологически воспринимать информацию. Потраченные деньги ушли в никуда. Единственным достоинством этого делового мероприятия оказался фуршет.

Фирма и даже страна в этой ситуации не имеют значения. Важно то, что коммерчески состоятельная и востребованная идея полностью провалилась из-за ужасной организации. Более того, компания-организатор понесла ощутимые репутационные потери, которые вызвали отток клиентов к конкурентам.

Очевидный вывод – организацию важных деловых мероприятий следует доверять профессионалам. В Алматы добросовестным партнером станет ивент агентство «Супер Той»: http://supertoy.kz/uslugi/delovye-meropriyatiya.

Почему выбирают «Супер Той»?

Все просто. Главный аргумент – отличный результат, который полностью решает поставленные задачи.

Компания успешно справляется с деловыми мероприятиями любого уровня и формата:

собрания акционеров;

переговоры;

выставки;

конференции;

семинары;

презентации и многое другое.

Работая более 10 лет на мировом рынке, «Супер Той» наладила сотрудничество с лучшими подрядчиками, а в ее собственном каталоге представлено более 200 ивент услуг.

Команда агентства разрабатывает каждое деловое мероприятие с нуля и предоставляет комплексные услуги. Это значит, что вы можете полностью сосредоточиться на своей непосредственной работе и не отвлекаться на организационные вопросы.

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