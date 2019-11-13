Внутрикамерное давление в шине — основополагающая составляющая неопасной автомобильной эксплуатации. Изменения плотности воздуха в покрышке чреваты серьезными результатами. При снижении воздушного давления ниже рекомендуемого возрастает топливный расход, резина покрышек быстрее приходит в непригодность, автомобиль теряет стойкость и управляемость. При повышении – возрастает тормозной путь, растет риск повреждения резины, управляемость также страдает. А если вам нужны датчики, переходите на сайт https://alltpms.ru/katalog/datchiki-koncerna/.

Во избежание значительных неприятностей, нужно контролировать состояние колес автомобиля. Для данной цели и есть датчики давления в шинах.

Какое подходящее давление должно поддерживаться в шине?

Для каждой автомобильные марки есть собственная, поставленная изготовителем, идеальная величина воздушного давления в середине колеса. В большинстве случаев она указывается либо в табличке на лючке бензобака, либо в проеме дверки водителя — на боковой стойке.

Но данные показатели часто рассчитываются в согласии с параметрами зарубежных дорог, которые значительно выделяются от наших. Изредка есть смысл пойти на компромисс с находящейся вокруг реальностью и, к примеру, «приспустить» колеса на 5-10 % — в зависимости от состояния полотна дороги, по которому вы очень часто передвигаетесь.

Рекомендованное изготовителями давление, в зависимости от высоты профиля резины, в большинстве случаев лежит в интервале от 1,8 до 2,2 Бар, при этом у передних и задних колес оно может отличаться ориентировочно на 0,2 единицы.

Измеритель давления в шинах и его функции

Измеритель давления в шинах – это специализированное устройство, нужное чтобы провести измерения плотности воздуха в середине камеры (покрышки). Изменение давления происходит вследствие нарушение целостности колеса, а еще под воздействием внешних и внутренних температур. Важная функция датчика — «проследить» это изменение и «просигнализировать» автомобилисту.

Типы датчиков давления в шинах, их устройство и рабочий принцип

Датчики воздушного давления имеют разный функционал и сложность в зависимости от способа их изготовления и установки.

По функционалу отличают 2 типа датчиков давления колеса – механичные и электронные.

Механический измеритель

Из себя представляет маленькой пропускающий свет колпачок, накручиваемый конкретно на ниппель. В середине этого портативного устройства находится клапан, меряющий величину плотности воздуха в середине камеры. Три световых индикатора (красный, жёлтый и зеленый) сообщают о состоянии воздушного давления в колесе (воздух в покрышке выдавливает необходимую цветовую полоску в пропускающий свет колпачок). Возник жёлтый указатель – колесо необходимо проверить, возможно, с покрышкой что-то не так, красный — немедленно на подкачку.

К плюсам механических датчиков относятся дешевизна, красивый внешний вид, наглядность (не надо бегать вокруг машины с прибором для определения величины давления), удобство — состояние колеса можно оценить сразу, в любую погоду.

Минусы — сравнительно низкая точность критериев и отсутствующая защита от воров. А также оценить состояние колеса при помощи этого устройства можно лишь в состоянии покоя автомобиля. В движении он будет полностью бесполезен.