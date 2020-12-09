Дайвинг – развлечение для миллионов туристов

Дайвинг – одно из очень распространенных направлений туризма. Обучение дайвингу сегодня проходит всевозможных курортах мира – на Карибских островах, в Австралии, на берегах Южно-Китайского моря, в Таиланде. Список этот можно продолжить ещё слишком долго. Откуда же такой интерес к морским глубинам? Что толкает человека углубляться на дно и проводить тут пару часов? Для того чтобы дать ответ на данные вопросы, было бы не лишним обратиться к истории. А отправляясь в отпуск зайдите в магазин Батискаф все для дайвинга, здесь очень хороший выбор.

Основная часть нашей планеты покрыта водой. Нет ничего поразительного в том, что морские и океанские глубины с давних времен манили людей. Человеку всегда хотелось знать больше о флоре и фауне мира под водой. К несчастью, долгое время знания эти были весьма и весьма скудными. Человек – существо слабое, удержаться в воде дольше пары минут тяжело ни одному организму. В этой связи и тормозились исследования Мирового океана. Но все поменялось в первой половине 40-ых годов XX века, когда Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян изобрели аппарат с названием акваланг. С этого периода исследование морских глубин возможным стало полностью для всех!

Большую известность дайвинг получил в 60-х годах прошлого столетия. С той поры это направление туризма начало развиваться и набирать популярность. Сегодня по всему миру открыто много клубов и центров, обучающих людей углубляться на дно. По результатам курсов каждому ныряльщику присваивается уровень. Так, новички получают документ Open Water Diver. Каждый профессиональный в данной области знает, что документ данного образца значит как минимум 4 самостоятельных погружения. Но совершенству нет предела, по этой причине все кто хочет могут продолжать работу над повышением собственного профессиональных навыков. Так, вслед за любительским погружением можно постичь техническое и коммерческое. Технический дайвинг собой представляет погружение на глубину более 40 метров, коммерческий же — это вершина мастерства: тот, кто владеет им, будет работать профессиональным водолазом.

Многих отдыхающих идея дайвингом заняться посещает прямо на отдыхе. Наскоро принятое решение нырнуть на глубину, не имея за плечами необходимого опыта, может стать для них основой несчастного случая. Эксперты рекомендуют углубляться исключительно после прохождения начального курса, который длится не менее 20-25 часов и в себя включает как теоретические, так и практические занятия. В совершенстве обучаться погружению лучше дома с инструктором, говорящем на том же языке, что и сам воспитанник. В данном случае уроки пройдут с намного большей пользой. Собственный дайвинг центр сегодня есть в каждом крупном отечественном городе, в том числе и в Москве.