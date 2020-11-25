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Циркулярная пила Sturm CS5060MS — надежный помощник в работе

Ноя 25, 2020В миреКомментарии к записи Циркулярная пила Sturm CS5060MS — надежный помощник в работе отключены

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Циркулярка Sturm CS5060MS — это ходовой инструмент, который широко применяется в самых разных сферах. Это маленькая пила, по этой причине она необходима для домашнего применения. Этот инструмент предназначается для выполнения пропилов в древесине разной породы и твердости, а так же чтобы работать с металлом. А если вас интересуют запчасти для бензопил, переходите на сайт ziplife.ru.

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Потому, что конструкция пилы совершенна и надежная, управлять инструментарием такого рода можно даже с помощью одной руки. Циркулярка оборудована специальной системой, она защитит ее от перегревания в ходе работы, что, со своей стороны, увеличивает жизнь инструменту.

В комплекте к пиле идет чемодан, который решает вопрос ее хранения и транспортировки. Также Sturm CS5060MS имеет три диска, что позволяет работать с пилой сразу же после ее приобретения, не делая при этом каких-то дополнительных расходов. Циркулярка этой модели имеет возможность работы с направляющей шиной, мощность в 600 ватт и вес всего в 2 килограмма. А о пиле Sturm cs5060ms отзывы почитать вы можете здесь Основная особенность этой пилы состоит в том, что она очень комфортна в работе.

Это реально достигнуть из-за наличия прорезиненной удобной рукояти, которая и делает процесс работы уютнее. И вдобавок циркулярка Sturm CS5060MS имеет большой срок службы. Тут имеются особые отверстия, которые дают возможность охлаждать мотор, что и гарантирует пиле длительный эксплуатационный срок. Вот они, хорошие качества циркулярки Sturm CS5060MS: наличие защиты от перегревания; новая более улучшенная конструкция; параллельная направляющая в 160 миллиметров; роскошная комплектация; удобство в сберагании и перевозке. А в больших городах страны имеют специальные гарантийные центры, в которые можно обратиться в случае выхода из строя той либо другой детали циркулярки!

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