Что такое опен дата

Словосочетание “открытые данные” твердо вошло в наш разговор. Вы наверное неоднократно встречали ремарку “информация взята из открытых источников”. А если вас интересует детальнее, смотрите на сайте https://prp.org.ua/2019/02/chto-takoe-open-data-ot. Что это за источники такие, насколько они открыты и кому? Давайте разберемся.

Что такое открытые данные?

Open data – рельефное понятие, охватывающее одновременно и идею, и явление, в котором она воплощается.

Open data как идея – это идея про то, что информация, которая не считается предметом авторского права, не защищена патентами и остальными механизмами контроля, должна быть доступна всем. Считается, что ограничения доступа к данным идут против общественного блага. Открытые данные не предполагают ограничений и/или оплаты. Кроме того, задача открытых данных состоит в подотчетности власти перед гражданами.

Открытые данные практически – это любая информация, которая оказаться может полезной. Данные государственных реестров, сведения о жилищно-коммунальном хозяйстве или, говоря иначе, места расположения общественных санузлов – все это опен дата. При этом формат данных должен быть комфортным для чтения компьютерными алгоритмами и использования. Подходящие форматы open data-файлов: JSON, XML, RDF. Электронные таблицы Микрософт Excel, текстовые документы txt и PDF не рекомендованы для опен дата из-за отсутствия понятной структуры данных.

В связке с open data часто применяться термин «big data» («большие данные», база данных) для определения разных типов баз данных, также общественно важных компьютерных данных, которые можно хранить в общем доступе и беспрепятственно применяться широкой аудиторией.

Кому и для чего необходимы открытые данные?

Польза open data может быть не объяснима с первого взгляда. Точнее, как раз может показаться на первый взгляд, что это прорыв и теперь жизнь станет удобнее и честнее. Однако при ближайшем рассмотрении очень много людей, не занятых в нестандартных сферах IT, не знают, как они могут применить открытые данные.

Благодаря этому делаются опен дата-проекты. В различных государствах их открывают местные инициативы, однако есть глобальные ресурсы открытых данных. Они затрагивают преимущественно общественных проектов и бизнеса. Вот пару примеров применения open data в мире:

• В 2006 году в Англии запустился первый в мире портал открытых данных data.gov.uk. Тут можно найти информацию об экономике, государственных расходах, образовании, преступности и правосудии и др., опубликованные центральным правительством, местными органами власти и гос. органами.

•ZestFinance, Соединённых Штатов. Дает возможность определить благосостояние получателей займа для принятия решения по выделению займов. Основывается на открытых данных и математических моделях. Система выдаёт решение в границах 10 секунд.

•Farmerline, Гана. Доступ к данным, которые нужны в фермерском хозяйстве. Платформа позволяет анализировать рынок продукции сельского хозяйства и даёт фермерам советы по поводу выращивания различных культур.

•ReConnect Energy, Индия. Проводит анализ рабочая эффективность ветровых и солнечных установок и на основе полученных данных прогнозирует объемы выработки электричества. Применяется фирмами, которые устанавливают экологически чистые источники энергии, для увеличения уровня продуктивности.