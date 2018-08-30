Что такое букинг

Роль букинг-агентства в данной системе состоит в координировании сторон, между которыми появились такие хозяйственно-деловые отношения, и дальнейшем агентировании (ангажементе) артиста на требуемую заказчиком дату. Кстати, если вас интересуют купоны booking обращайтесь на сайт kuponika.ru. При этом букинг-агентство не занимается координацией и администрированием самого мероприятия.

Служащих букинг-агентств называют букерами или букинг-менеджерами (менеджерами по работе с артистами). Процесс заключения сделки между агентством и клиентом называется как букирование.

Использование букинга

Функции букинг-агентства могут исполнять как физические, так и юрлица, имеющие большое количество контактов артистов. Среди юрлиц методика букинга стала широко распространена у event-агентств, кинокомпаний, концертных объединений некоторых промоутерских объединений и дискотек. Что интересно эти лица выступают как клиентами, так и заказчиками букинга.

С букинг-технологией также работают и приватные букеры. Очень часто букинг-технологии применяются для организации сетов ди-джеев, танцоров, музыкальных исполнителей, актёров, шоу-менов и фриков в вечерних клубах.

Букинг — это не искусственно созданный вид бизнеса, а, в первую очередь, необходимость шоу-бизнеса, артистов и промоутеров. Букер, являясь посредником, оберегает не только интересы артистов, но и интересы собственных заказчиков — организаторов развлекательных мероприятий. Заключив договор с заказчиком, букер гарантирует концерт артиста и, на случай форс-мажорных обстоятельств, гарантирует замену артиста не меньше профессиональным того же жанра. Зная специфики заказчика и большинство проводимых им мероприятий, букер быстрее и точнее выбирает артистов.

Отечественный букинг, как и большинство новинок в бизнес-технологиях, это опыт государств запада. Образование букинга можно по-праву считать одним из основополагающих шагов в формировании отечественной развлекательной индустрии (шоу-бизнеса). Если у вас остались вопросы пишите нам на почту.