Что посмотреть в Тбилиси

Привлекательный и интересный город Тбилиси притягивает отдыхающих посетить его это не зависит от периода года, праздничных дней и погоды. Хотя, скажем откровенно, летом в нем бывает действительно душно и жарко. Подробнее на сайте https://experts-tourister.ru/georgia/tbilisi/tours. И если в приморские города Грузии, туристы едут ради тёплого Черного моря, то столицу страны любят за ее восхитительное многообразие интересных мест. Так Тбилиси сумеет обрадовать как небольших отдыхающих: зоопарком, Черепашьим озером, парком аттракционов на горе Мтацминда, так и их родителей: ботсадом, серными банями, фуникулером.

Некоторые из нижеперечисленных памятных мест не просят вложения финансов или стоят сущие копейки. Благодаря этому, пребывание в столице Грузии будет для вас вполне доступным и интересным приятным отдыхом. Советуем хорошо познакомиться с нашим перечнем интересных мест, подобрав из них самые подходящие и доступные по стоимости.

Маршрут интересных мест Тбилиси

Тбилиси — дивный город. В нем из дня в день можно искать новые места, восторгаться оригинальным комбинированием, кажется, не сочетаемых строений и даже целых кварталов, дивиться и веселиться мирному сосуществованию православных церквей, мусульманской мечети и иудаистской синагоги.

Рядом с колокольней на территории храма Цминда Самеба находится птичник и не очень большой водоем.

Тут можно провести месяц, окунувшись в местный колорит или несколько дней, увидев всю красоту города, а может, и его сердце…

Начать собственный маршрут советуем с улицы Шота Руставели, с главного в Грузии собора Цминда Самебаили с подвесной дороги, выходящей с нового современного парка Рике. Любой из подобранных вариантов, принесёт Вам не только много радости и хороших впечатлений, но и даст возможность познакомиться со здешними красотами города.

Основные и красивые знаменитые места, которые нам удалось посетить за время нахождения в Тбилиси, мы рассортировали для комфорта на группы. Любую из них попытаемся обозначить и детально описать.

Мосты и парки

Потому как через весь Тбилиси течет речка Кура, мостов в городе насчитывается очень много. Очень интересные и посещаемые туристами всего 4-ре из них: очень современный мост Мира, мост Николая Бараташвили, мост Метехи и славноизвестный Сухой мост. Любой из них ценен и по-своему прекрасен не только для туристов, но и для местных жителей. По двум из них у нас есть некоторые, более детальные публикации (отмеченные синим).

Мост Мира — одно из основных украшений города, символ его современного облика. Он соединяет два берега реки Кура, части одного Тбилиси: старую и новую. Намного более интересен мост вечерами, когда включаются огни. Вмонтированные в каркас лампочки, по системе Морзе, передают закодированную информацию, содержащую ДНК любого человека.

Мост Николая Бараташвили находится чуть дальше. Он более устаревший, однако не менее симпатичный. С 2-ух его сторон размещены необычные фигуры людей, сделанные во весь рост. Часть из них великолепно позирует, иная словно в реальности готовится скакать в воду, еще пару мило «общаются» между собой. Путешественники любят делать фото на их фоне: кадры получаются живыми и веселыми.

Мост Метехи — значимая и необходимая для города постройка. Одной из собственных сторон он выходит на одноимённую церковь и монумент великому царю Горгасали, а второй — на район ресторанов, кафе и серных бань. Любой путешественник хоть раз за собственное пребывание в Тбилиси в первую очередь по нему проходит, ведь из моста открывается совершенный вид на храм.

Сейчас барахолка на Сухом мосту преобразовалась в традиционный усредненный базар, на котором можно заметить лишнее никому барахло.

Сухой мост, по нашему субъективному мнению, чрезмерно раскрученное для отдыхающих место. Если раньше на нем можно было найти на самом деле неповторимые, уникальные вещи, то сегодня раритета и антиквариата фактически нет. Благодаря этому тем, кто не интересуется предметами античности, на нем нечего делать. Разве что поддаться искушению многих экскурсоводов, рекомендующих это место, и персонально удостовериться в его бесполезности.

Парков в Тбилиси тоже множество, иначе летом в городе было бы просто нереально находиться. Фактически в любом из них работают фонтаны, во многих есть питьевые источники.

В особенности интересный новый парк Рике, находящийся практически в историческом центре города. Даже не взирая на то, что его опоздали в собственное время достроить, в настоящий момент он считается популярным местом для проведения отдыха у взрослых и деток. Он довольно свободный, имеет очень много хороших лавочек, но благодаря собственной молодости еще не очень тенистый. Вечерами в нем порой проходят бесплатные концерты здешних музыкальных коллективов, включается поющий фонтан.