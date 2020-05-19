Что нового нам готовит ГИБДД

В Московскую областную думу новые правила ГИБДД поступили, после принятия, их вынесут на рассмотрение в гос Думу. Нарушать врачебную тайну некто не собирается, Работникам ГИБДД будет сообщатся только информация о постановке на учёт и не слова об процедурах лечения и характере болезни. Почему Я в этом учувствую? А если вас интересуют как оспорить штраф ГИБДД правильно в 2020 году, переходите на сайт https://kreditnyi.info/.

Так как, занимая активную жизненную позицию, нельзя ни в коем случае оставаться в стороне от данных вопросов как безопасность. По моей точке зрения наказание сегодня рассматривается как главный рычажок по наведению порядка в борьбе с правонарушениями, хотя сама правоохранительная система к этому не готова, опять благое начинание превращаем в го…ворильню. А дело все в том, что система ГИБДД, остаётся прошлой, она не меняется, о реформе не одного слова. Использовать законы к нам с Вами будут, все те же люди и у любого из нас найдётся ряд вопросов к работникам в пагонах.

Дело даже не во взяточництве, а в элементарной правовой грамотности, отношением к собственным служебным обязанностям. Система управления безопасностью дорожного движения, у нас очень малоэффективна, прибавим сюда неразбериху со светофорами со знаками, с оказанием помощи пострадавшему и ещё множество иных хорошо популярных фактов. Начнем как обычно с наказания водителя, ясно, это на много легче. Огромный плюс этого закона, нужно согласится в том, что сваливать все беды на плохие законы, больше не важно, работникам ГИБДД максимально расширили рамки их полномочий в сторону ужесточения. Но пройдёт ещё очень мало времени и мы с вами увидим, как кол-во аварий растёт, их число со летальными исходами повышаться, и тогда начинаем понимать.

Наказание собственно тогда успешно, когда его использует, профессиональный не коррумпированный человек. В настоящий момент ГИБДД мечтает получить доступ к базам специальных клиник, также и наркологических, цель одна, обнаружить водителей с удостоверениями стоящих на учёте по алкоголю и наркотикам.

В наркологических диспансеров с целью выявления людей, которые страдают алкогольной или наркологической зависимостью, однако при этом обладающих удостоверениями водителя. В Московскую областную думу новые правила ГИБДД поступили, после принятия, их вынесут на рассмотрение в гос Думу. Нарушать врачебную тайну некто не собирается, Работникам ГИБДД будет сообщатся только информация о постановке на учёт и не слова об процедурах лечения и характере болезни. Это даст возможность лишать прав тех водителей, которые находятся за рулём в состоянии опьянения, немедленно, не дожидаться результатов добавочной медицинской экспертизы. Я абсолютно согласен с подобной формулировкой, кол-во аварий очень быстро растёт по вине подобных «водителей» и наказание должно быть неизбежно. Беспокоит лишь одно, я повторюсь, что бы его применяли люди профессиональные и компетентные.