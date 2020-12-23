Черепичная кровля

Один из наиболее распространенных в мире материалов для кровли – это глиняная черепица. Ее качества и свойства полностью подходят под требования, которым обязана отвечать надежная, эстетичная, долговечна крыша. В Российской Федерации это универсальный кровельный вид также вызывает интерес. В последние десять лет, он, можно сказать, переживает тут собственное новое рождение. А если вам нужна качественная кровля выбирайте ее всегда в магазине https://mariupol.kub.in.ua/krovelnye-materialy/metallocherepica/

Кровля из черепицы выпускается в разных вариантах: пазовая ленточная, плоская ленточная, штампованная, коньковая. Накладуется черепица на каркас. При ее строительстве следует учесть размер черепицы, чтобы она точно располагалась на стропильные системы.

Ложится штампованная черепица в 1 слой. Начинать следует с карниза, кладя листы внахлест на ширину паза. К каркасу ряд черепицы фиксируется с помощью проволки, которую пропускают в пазы поперек черепицы и обматывают вокруг гвоздей, вбитых в обрешетку. Такая подвязка делается через ряд, т. е. фиксируется каждый нечетный. Нахлест делается на ширину поперечного паза черепицы. Со стороны чердачного этажа все стыки материала замазываются известко-глиняным раствором. Кстати будет не лишним узнать как можно больше про искусственный мрамор его в большинстве случаев применяют при отделке домов. Плоская ленточная черепица ложится снизу вверх, находящиеся снизу ряды перекрываются верхними.

При помощи кляммеров или гвоздей к каркасу закрепляют каждую черепицу. В нижнем ряду фиксируется каждая плитка, в верхнем — можно крепить через одну, если уклон кровли не большой. Пазовая ленточная черепица ложится как и штампованная, с нахлестом между рядами 7 см. Конек прячется специальной коньковой черепицей. Ее привязуют к гвоздю, вбитому в брусок. Все щели на черепице замазываются раствором с использованием цемента.

Основные преимущества крыши из кафельной и цементно-песчаной черепицы

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