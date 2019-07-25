Букет цветов

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Столько разных цветов, неповторимых композиций из них можно выбрать в качестве подарка родным и близким. День рождение – замечательный повод презентовать цветы. И вот, решение принято, но как из очень большого многообразия подобрать необходимое?

Сколько цветов должно быть в букете?

На юбилейные праздники пытаются подарить пышные букеты и композиции из большинства цветов, чтобы благоухающий презент заполнился надолго.

Если это не юбилейная дата и возможности в финансовом плане лимитированны, можно остановиться на маленьком букете. Даже один цветок, преподнесённый с любовью и нежностью, доставит большое удовольствие получателю. Но соцветие в первую очередь должно быть большим. Не любое растение может этим похвалиться. Внимание свое обратите на:

розу,

гладиолус,

лилию,

хризантему,

гвоздику.

О чём говорит цвет?

Самые популярные цвета, которые можно повстречать:

Красный означает страсть, желание. А именно это можно отнести к розам. Часто мужчина преподносит розы красного цвета любимой представительнице слабого пола. Однако это не правило! Часто красные и бордовые розы преподносят людям в возрасте – мужчинам и представительницам слабого пола, не испытывая к ним романтических чувств. В данном варианте цветы означают успех, здоровье, богатство, так как красный цвет несёт мощную энергетику, побуждает к действию.

Белый цвет означает чистоту. Он считается многофункциональным. Белые лилии, хризантемы, розы можно подарить в качестве подарка каждому человеку не зависимо от возраста. Но когда юноша приносит белый букет девушке на День рождение, это без слов говорит о его приятных ощущениях к ней.

Жёлтый цвет большинство людей ассоциируют с разлукой, изменой. Благодаря этому с жёлтыми цветами необходимо быть аккуратными, ведь вас могут понять неверно. Но жёлтый цвет означает высокие достижения, устойчивость, успех, благополучие. Благодаря этому букет из жёлтых и оранжевых цветов смело можно дарить друзьям, коллегам по работе, деткам, родителям.

До недавнего времени букеты из цветов приятных цветов очень часто дарили молоденьким девушкам. Нынче рамки расширились. Букет, дышащий нежностью красок, можно дарить представительницам слабого пола разных возрастов на восьмое Марта и день рождение. А вот букет бордовых роз, подаренных на именины представительнице слабого пола в возрасте, может её расстроить, он напомнит ей о зрелых годах. А если ещё вам не посчастливилось – розы оказались несвежими и начали вянуть, здесь совсем праздник испортится.

Более всего сложностей даритель чувствует, когда цветы необходимо подобрать мужчине. «Мужские» цвета – это синий, жёлтый, бордовый. И здесь большое внимание необходимо уделять форме. Не стоит выбирать круглые букеты. Композиция должна быть вытянутой формы. Это говорит о целеустремлённости, стойкости, твёрдости характера, намекает на мужское начало. Можно презентовать и один цветок, к примеру розу, ирис.

Кстати, есть очень милые букеты, состоящих из конфет, мягких игрушек, сухих фруктов, свежих фруктов, овощей, орехов, сдобы и даже варенья!