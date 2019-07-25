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Букет цветов

Июл 25, 2019В миреКомментарии к записи Букет цветов отключены

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Букет цветов

Столько разных цветов, неповторимых композиций из них можно выбрать в качестве подарка родным и близким. День рождение – замечательный повод презентовать цветы. И вот, решение принято, но как из очень большого многообразия подобрать необходимое?

Сколько цветов должно быть в букете?

На юбилейные праздники пытаются подарить пышные букеты и композиции из большинства цветов, чтобы благоухающий презент заполнился надолго.

Если это не юбилейная дата и возможности в финансовом плане лимитированны, можно остановиться на маленьком букете. Даже один цветок, преподнесённый с любовью и нежностью, доставит большое удовольствие получателю. Но соцветие в первую очередь должно быть большим. Не любое растение может этим похвалиться. Внимание свое обратите на:

  • розу,
  • гладиолус,
  • лилию,
  • хризантему,
  • гвоздику.

О чём говорит цвет?

Самые популярные цвета, которые можно повстречать:

Букет цветов
  • Красный означает страсть, желание. А именно это можно отнести к розам. Часто мужчина преподносит розы красного цвета любимой представительнице слабого пола. Однако это не правило! Часто красные и бордовые розы преподносят людям в возрасте – мужчинам и представительницам слабого пола, не испытывая к ним романтических чувств. В данном варианте цветы означают успех, здоровье, богатство, так как красный цвет несёт мощную энергетику, побуждает к действию.
  • Белый цвет означает чистоту. Он считается многофункциональным. Белые лилии, хризантемы, розы можно подарить в качестве подарка каждому человеку не зависимо от возраста. Но когда юноша приносит белый букет девушке на День рождение, это без слов говорит о его приятных ощущениях к ней.
  • Жёлтый цвет большинство людей ассоциируют с разлукой, изменой. Благодаря этому с жёлтыми цветами необходимо быть аккуратными, ведь вас могут понять неверно. Но жёлтый цвет означает высокие достижения, устойчивость, успех, благополучие. Благодаря этому букет из жёлтых и оранжевых цветов смело можно дарить друзьям, коллегам по работе, деткам, родителям.
  • До недавнего времени букеты из цветов приятных цветов очень часто дарили молоденьким девушкам. Нынче рамки расширились. Букет, дышащий нежностью красок, можно дарить представительницам слабого пола разных возрастов на восьмое Марта и день рождение. А вот букет бордовых роз, подаренных на именины представительнице слабого пола в возрасте, может её расстроить, он напомнит ей о зрелых годах. А если ещё вам не посчастливилось – розы оказались несвежими и начали вянуть, здесь совсем праздник испортится.
  • Более всего сложностей даритель чувствует, когда цветы необходимо подобрать мужчине. «Мужские» цвета – это синий, жёлтый, бордовый. И здесь большое внимание необходимо уделять форме. Не стоит выбирать круглые букеты. Композиция должна быть вытянутой формы. Это говорит о целеустремлённости, стойкости, твёрдости характера, намекает на мужское начало. Можно презентовать и один цветок, к примеру розу, ирис.

Кстати, есть очень милые букеты, состоящих из конфет, мягких игрушек, сухих фруктов, свежих фруктов, овощей, орехов, сдобы и даже варенья!

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