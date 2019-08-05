Все таки брусовый дом смотрится прекрасно не обращая внимания на свои небольшие минусы. Кстати, заказать дом из бруса можно на сайте sruby-iz-brusa.ru.

Дома из бруса сейчас становятся очень популярными. Брус это безопасный материал, сделанный из сплошного дерева, благодаря выпиливанию. Форма бруса в конце концов выходит прямоугольная. Делают материал подобного рода из деревьев хвойных пород. Это акцентирует дополнительные преимущества брусовых домов, так как смола, которая есть в дереве, делает меньше гниение и придаёт дополнительную крепость материалу.

По собственной геометрической форме он бывает:

обыкновенный;

профилированный.

Обыкновенный имеет идеальную четырех угольную форму, в большинстве случаев квадрат или прямоугольник. По всей длине материал имеет одинаково одинаковую толщину, что придёт ему дополнительную простату в монтаже.

Брус с профилем имеет, дополнительные гребни, замки и пазы. Это позволяет легко слаживать звенья между собой и придаёт дополнительную тепловую изоляцию.

По собственному строению и производственные технологии:

целостный;

клееный.

Целостный материал делают благодаря выпиливанию из сплошного дерева. Клееный делают по особенной технологии из досок из дерева. Их обрабатывают специализированными антисептическими средствами, что придаёт им дополнительную стойкость к гниению и разрушению, а потом клеят смолами. Этот элемент очень стойкий к трещине и менее пожароопасен.

Часто многослойный брус изготавливают сразу из нескольких древесных пород, к примеру если сосна. Склеивая доски, смотрят, чтобы волокнистая часть дерева не совпадала меду собой, так клееный компонент приобретает дополнительную крепость.

ПЛЮСЫ Брусовых домов

Сам по себе брус весьма прочный. По мимо этого, если говорить о клееном материале, то еще на моменте изготовления плохого качества доски удаляют, а те которые остаются, возмещаются иными при склеивании. По сравнению с оцилиндрованным бревном, то он при высыхании меньше растрескивается и деформируется это его важное достоинство.

Экологичность подобного материала бесспорно, так как он делается из сплошного дерева, при этом сохраняя все его свойства. Здесь калиброванному бревну чуть-чуть проигрывает многослойный брус, так как в его изготовление применяются смолы, которые выделяют маленькую ядовитость.

С точки зрения архитектуры он довольно комфортнее калиброванного бревна, так как из подобного материала можно выстроить самые необычные строения. Типовая длина клееного звена 6 м, но изготовители обладают технологиями, которые разрешают делать материал до двадцати метров. А это означает во время проектирования дома из него не имеет никаких ограничений, что выделяет его от калиброванного бревна.

Любую проводку установить в доме из профилированного материала очень легко, так как штробы можно вырезать еще в процессе его изготовления.

Евробрус выигрывает у калиброванного бревна и в случае устойчивости к возгоранию. Так же как и при его изготовление каждую доску наполняют особым раствором, который делает лучше свойства бруса.

Это важные достоинства дома из подобного стройматериала.