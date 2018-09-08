Программа иммиграции в Англию для бизнесменов Tier 1 (Entrepreneur) нужна для иностранцев, жаждущих переехать в это государство для систематического проживания и заниматься бизнесом. Члены семейства могут выехать вместе с бизнесменом. Если вас интересует бизнес иммиграция в Великобританию переходите на сайт https://imperiallegal.uk/ru/immigration/business-immigration-uk.

С 2011 года правительство Англии “расстилает красный палас” перед иностранными бизнесменами и вкладчиками, смягчая существующие иммиграционные положения и добавляя бонусы, благодаря которым бизнесменам можно получить ПМЖ не через 5 типовых для Англии лет, а через 3 года, если за это время инвестировано ?5 млн., либо даже через 2 года, если инвестировано ?10 млн. С другой стороны, самая маленькая сумма инвестиций ?200 тыс. не увеличена, и кроме того, сейчас существует возможность обойтись суммой в ?50 тыс. из британских фондов.

Также, для тех, кто не принял последнего решения о такой иммиграции или желает собственноручно приехать и сначала приготовить почву для собственного бизнеса, издана специализированная виза “prospective entrepreneurs” или “перспективный бизнесмен”, которая предоставляется на 6 месяцев, и которую позже можно переделать на российских визу 1 (Entrepreneur), не выезжая.

Более того, допустимое время нахождения за границами Англии увеличено с 90 дней до 180 дней в течении года. И кроме того, на российских визу 1 Entrepreneur можно переоформиться, не выезжая из Англии, с остальных британских виз, перечень можно увидеть тут. Иначе говоря иностранному бизнесу в Англии уже давно дан зеленый свет, и с 2011 года он стал еще ярче.

Первая виза. Программа иммиграции в Англию для бизнесменов Tier 1 (Entrepreneur) относится к балловым программам, и для тех, кто за границами Англии, для успешного оформления визы следует набрать не менее 95 баллов.

Несколько правил и любопытных моментов:

Бизнесмен и еще 1 человек могут организовать “группу бизнесменов” и претендовать на получение баллов за наличие доступа к одним и тем же средствам. Оба участника группы должны содержать доступ к средствам и возможность применять их в Англии. “Предпринимательская группа” может заявить средства лишь однократно.

Инвестиционный капитал в размере не менее чем 200 000 фунтов может принадлежать бизнесмену или третьей стороне (супруг/супруга, сожитель/сожительница, и.т.д.)

Все 50 000 фунтов должны находиться в распоряжении одной из указанных организаций. Бизнесмен не может заявлять собственные средства, или средства, предоставленные третьими сторонами (в данном варианте нужно сказать не менее 200 000 фунтов).

Средства должны быть инвестированы в одну или ряд компаний в Англии или ее дочерние фирмы за границей, если средства бизнесмена уже находятся в дочернем предприятии английской компании за границей, то их уже не обязательно вкладывать, и они могут быть применены для получения визы.

Например если средства находятся в иностранной валюте, они будут конвертированы в фунты по курсу OANDA в день подачи объявления.

Вложения не должны: в себя включать стоимость покупки, аренды, строительства квартир; или быть в форме кредита, кроме случаев, когда он не гарантирован и считается второстепенным обязательством третьей стороне, выступающей займодавцем.