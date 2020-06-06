Барьерные ограждения

При проведении различных видов раскопок адекватная защита рабочего места является важнейшим элементом, обеспечивающим безопасность участников дорожного движения. А если вас интересует каталог продукции компании «ШОССЕ», переходите на сайт https://shosse.su.

И как это сделать? Лучшим решением, доступным на рынке, является дорожный барьер из ПВХ, который входит в наш ассортимент. Эта модель дает возможность объединить несколько элементов для создания более крупных конструкций и их специфических форм. Этот продукт изготовлен из материала высочайшего качества, устойчивого к различным погодным условиям. Он не имеет острых краев, ненужных винтов и других элементов, которые могли бы существенно повлиять на безопасность людей, работающих и перемещающихся внутри него.

В верхней части шлагбаума находится предупредительная лента, благодаря которой она видна даже после наступления темноты. На каждой дороге, где необходимо подходящее, профессиональное и прежде всего безопасное решение, представленная нами модель, несомненно, будет идеально выполнять свою роль.

Одна панель весит 2,1 кг и имеет размеры 1000 x 1000 мм. В зависимости от рабочей поверхности мы можем выбрать несколько панелей и соединить их вместе. Представленный барьер легко передвигается, мобилен и эстетичен.

Дорожный барьер из ПВХ — раскопки, разбитые люки, ямы в тротуарах

Эти типы барьеров очень широко используются. Раскопки, разбитые люки, отверстия в тротуарах или открытые каналы. Благодаря им место раскопок должным образом обозначено, а сам барьер предупреждает людей, находящихся в непосредственной близости от опасности.

Место для такого рода работ, которое плохо обозначено или вообще не имеет барьеров, может нанести очень большой ущерб, в том числе сломанный автомобиль, ущерб здоровью и даже жизни. Если вы ходите в темноте и падаете в незамеченную дыру, вы можете сломать ногу или другие части тела. Если вы везете свой автомобиль в яму на дороге, которая не обозначена, вы можете значительно повредить автомобиль или мотоцикл.