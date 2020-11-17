Авиаперевозчик из Эмиратов порадует детей новой коллекцией монстриков

Известнейшая крупная авиационная компания «Emirates Airline» в наступившем Новом году сделала великолепный презент собственным очень маленьким пассажирам. Она значительно расширила коллекцию особенных мягких игрушек для малышей «Fly With Me Monster», с которыми они могут комфортно провести полет и забыть о страхе перед высотой. 4-ре новых симпатичных монстрика получили собственные имена благодаря почитателям авиалинии в соцсетях, сообщает пресс-служба «Emirates Airline».

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Прелестное чудище в зеленом цвете объединение компании-перевозчика в Facebook (в которое входит почти 1 миллион человек) назвало Ворцелем (Worzel). Сообщества в Германии и Бразилии дали имена еще двум друзьям детворы – Манди ((Mundy) и Грумпелю (Grumpel). А вот красный монстрик стал Фургусом (Furgus) – так захотели участники программы Эмирейтс Скайсерферс. Каждый новичок имеет собственный характер и любимое занятие, о котором с радостью «расскажет» ребенку во время полета. По словам старшего вице-президента отдела «Emirates Airline» по обслуживанию клиентов Терри Дэли, разработчики игрушек-компаньонов были очень вдохновлены реакцией маленьких пассажиров. «Масса хороших отзывов дала нам толчок к тому, чтобы следующая серия монстриков стала еще совершеннее. Для компании очень важно участие клиентов в создании новых героев. Пускай они сами выдумывают их особенности, какие-нибудь отличительные, очень маленькие черточки. А в недалеком будущем мы рассчитываем выпустить отдельную коллекцию, полностью разработанную юными участниками программы привлечения клиентов», – отметил вице-президент.

Новые персонажи конструировались в 2-ух направлениях. Первый вариант Blanket Buddies – это мягкая игрушка-держатель пледа из флиса. Второй Seat Belt Critters – монстрики, прикрепляющиеся к ремню безопасности. Коллекцией «Fly With Me Monster» для малышей до 6 лет снабжены все самолеты компании «Emirates Airline». Ребятам постарше на рейсах, продолжительностью более пяти часов будут предлагаться красочные наборы для поездок. Необходимо выделить, что компания «Emirates Airline», головной офис которой находится в Дубае уже не в впервые попадает в туристические новости. Ее специалисты регулярно работают над повышением качества услуг, особенно в области сервиса для малышей. Так, допустим, для маленьких туристов, выполняющих «вояж» без сопровождения взрослых созданы отдельные стойки регистрации. Помимо того, в каждом экипаже есть собственно обученные сотрудники, которые во время полета будут присматривать за малышами. В самолетах имеются даже столики для пеленания, а поэтому мамы, путешествующие с грудничками, легко смогут поменять собственному чаду подгузник, да и вообще его привести в «порядок».