Англия, Taunton School

LAL Taunton School – это школа, которую используют как летний колледж. Этим летом я провела в ней две недели. Кстати, записаться на обучение английскому можно на странице mydetsad.ru.

Территория школы довольно обширная. Всего шесть жилых корпусов: три для девочек и, соответственно, три для мальчиков. Три здания для занятий. Жилые комнаты абсолютно разные по вместимости – от двух до семи человек. Мы жили в семиром в комнате, но так было даже веселее.

Возраст у ребят в нашей школе был от 10 до 17 лет.

Распорядок дня примерно такой:

07:30 – подъём

08:00–08:40 – завтрак

09:00 – собрание, или как мы это называли на английский манер – ассамблея

09:15 – начало занятий

10:40 – брейк (перемена)

11:00 – занятия со вторым учителем

12:40 – конец занятий

13:00-13:40 – ланч

14:00 – ассамблея

Далее различные занятия (активитис)

18:00-18:40 – ужин

19:00 – ассамблея

Свободное время и в 22:00 надо быть в корпусе, а в 23:00 гасят свет.

Иногда, по вечерам устраивались особые развлечения: дискотеки (которых в общей сложности три), талент шоу, казино найт. В общем, скучать не приходилось. По воскресеньям мы ходили в город Taunton.

Также было четыре экскурсии – две на целый день и две на пол. Ещё были две дополнительные, но за них надо было платить, и я не ездила.

Экскурсия в Лондон была на целый день. Лондон очень понравился! Конечно, произвели впечатление Королевский дворец, Биг Бен, London Eye.

Вторая большая экскурсия была в Blenheim Palace и Оксфорд. О дворцовом комплексе Blenheim Palace я написала здесь.

В Оксфорде нам показывали школу, где снимался фильм про Гарри Потера. Конечно реальность и фильм оказались далеки друг от друга, но все же экскурсия была интересной.

Еще две экскурсии по пол дня были в парк развлечений (парк оказался так себе) и прогулка на катамаране по океану. К сожалению, я болела в это время и поэтому не смогла в полной мере насладиться этой прогулкой.

В школе мне очень понравилось. Мне было интересно пообщаться с ребятами из разных стран. А заодно и попрактиковаться в использовании английского языка.

Я очень хочу ещё раз съездить в какой-либо английский колледж следующим летом.