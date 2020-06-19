3 причины для выбора идеального чехла для телефона

Кажется, что в настоящее время у всех есть смартфон, что имеет смысл, принимая во внимание, сколько преимуществ телефон может предложить человеку. Человек может часами изучать телефон или загружать приложения, но может упускать из виду безопасность смартфона. Здесь всегда на помощь приходят для смартфонов чехлы оптом из Китая.

Исследование показало, что американцы потратили более 10 миллиардов долларов на поврежденные iPhone, и это всего лишь один тип смартфонов. К счастью, есть чехлы для телефонов, предназначенные для защиты смартфонов, и вот четыре совета, которые помогут вам выбрать правильный.

Царапины и трещины

Одним из распространенных типов повреждений смартфонов являются царапины или трещины. Эти проблемы обычно заканчиваются тем, что владелец смартфона просто живет, потому что покупка нового телефона довольно дорогая. Опрос показал, что около 48 процентов владельцев смартфонов имеют поврежденный телефон. Важно убедиться, что рассматриваемый чехол телефона поставляется с защитой экрана.

Это то, на что должны обращать внимание молодые поколения. Кажется, что молодые поколения имеют дело с царапинами и потрескавшимися экранами чаще, чем бэби-бумеры. Тем не менее, защита экрана должна быть важной для любого владельца телефона.

Сцепление телефона с руками

Обязательно рассмотрите чехол для телефона с ударопрочными краями. Эти края должны быть в состоянии защитить телефон от падений, что является одной из самых распространенных случайностей, с которыми сталкиваются владельцы смартфонов. Когда телефон падает, это не только подвергает его риску появления трещин; это может повредить телефон без возможности ремонта. Некоторые падения происходят, потому что пользователь теряет контроль над телефоном, удерживая его.

Конечно, сцепление не единственная причина, по которой люди бросают телефон. Это означает, что амортизирующие края все еще имеют значение. Некоторые люди бросают свои телефоны, потому что они спешат или просто потому, что кто-то или кто-то выбивает их из рук. Дело в том, что очень важно получить чехол для телефона с некоторыми из этих функций.

Проблемы с повреждением водой

Обычная проблема владельцев смартфонов — это повреждение водой. Многие люди используют свои телефоны в туалете, что имеет смысл. Телефон может помочь кому-то убедиться, что брови выровнены при нанесении макияжа, или он может служить развлечением во время ухода за волосами по утрам. Дело в том, что люди нередко имеют свои телефоны в туалете. Это может быть одной из причин, по которой люди бросают свои телефоны в унитаз, что делает жизненно важным защитный чехол для телефона.

Конечно, чехлы для телефонов, которые защищают от повреждения водой, хороши для людей, которые любят разбивать лагерь или много отдыхать. Вы никогда не знаете, когда вы можете встретить ручей или когда может пойти дождь. Важно отметить, что многие повреждения, связанные с водой, происходят в гараже, но этот тип случая также должен защищать от этого.