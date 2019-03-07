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Какие бренды чая относятся к элитным?

Мар 07, 2019В миреКомментарии к записи Какие бренды чая относятся к элитным? отключены

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Элитный чай – это продукт, за качество и узнаваемость которого переживать не стоит. Это не только приятный напиток для ежедневного чаепития, но и отличный подарок, который оценят даже самые искушенные эстеты. Чтобы выбрать действительно качественный элитный чай, необходимо понимать, какие бренды его производят. Рассмотрим несколько компаний, которые выпускают элитные чайные смеси премиум-класса и отвечают за качество своей продукции собственной репутацией.

SVAY

свэй

Это компания, идущая в ногу со временем. Она выпускает чай, сочетающий в себе лучшие традиции и инновационные внедрения. На всех стадиях производства напитка принимались во внимание, в том числе, нестандартные решения:

  • Выбор уникальных и необычных купажей;
  • Добавление интересных сочетаний кусочков фруктов, ягод и цветов;
  • Уникальная запатентованная конструкция чайных упаковок;
  • Удобство заваривания напитка.

Бренд SVAY стремится сочетать в своем продукте лучшие характеристики чая, уникальный приятный дизайн упаковок и удобство использования для покупателей. Благодаря стремлению постоянно совершенствовать свой продукт бренд SVAY и занимает одну из заслуженных лидирующих позиций в сегменте премиум-класса.

NEWBY

ньюби

NEWBY – это один из лидирующих брендов на чайном рынке, и достиг он такой популярности не только благодаря высокому качеству своей продукции, но и из-за интересных подходов к созданию чая. Компания выпускает не только упаковки с этим напитком, но и:

  • Чайные коллекции и аксессуары к ним;
  • Подарочные чайные наборы;
  • Эксклюзивные типы чая – не только черный, зеленый и фруктовый, но и Улонг, Пуэр, распускающийся чай.

Отдельно стоит сказать о великолепных упаковках чая NEWBY. Особенно привлекают внимание подарочные коллекции в жестяных баках с авторскими рисунками от известных художников.

NEWBY имеет собственную фабрику по упаковке и хранению чая, которая находится в Индии. Компания уже сейчас может похвастать тем, что в ее ассортименте присутствует более 150 сортов чая класса суперпремиум, но на этом она останавливаться не собирается, постоянно внедряя новые решения.

Попробовав напиток от этих брендов, уже практически невозможно вернуться к обычным чаям среднего класса. Они доказывают, что чаепитие в лучших традициях – это времяпровождение, которое невозможно забыть. Чайная эстетика – особенный вид искусства, который можно освоить, только попробовав качественные чаи класса премиум от брендов, отвечающих за качество выпускаемой продукции.

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