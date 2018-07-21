РУТОКЕН собой представляет отечественное средство аутентификации и защиты информации, которое используется сертифицированными методами шифрования и аутентификации. Это средством в себе соединяет российские и западные стандарты безопасности.РУТОКЕН собой представляет отечественное средство аутентификации и защиты информации, которое используется сертифицированными методами шифрования и аутентификации. Это средством в себе соединяет российские и западные стандарты безопасности. Если вас интересует ошибка jacarta переходите на сайт hidden-file.livejournal.com/8588.html.

Как удалось узнать, РУТОКЕН — это небольшое электронное приспособление, которое подсоединяется к USB-порту компьютера. Это подобием смарт-карты. Но для работы с ним не надо оборудование дополнительного характера.

Поддержка промышленных параметров предоставляет возможность с легкость устанавливать РУТОКЕН в данное ПО. Использование российского метода шифрования позволяет творить на базе идентификаторов РУТОКЕН систему информационной безопасности в согласии с российским законодательством.

Рутокен применяться может в самых разнообразных приложениях, где классически используются пароли, смарт-карты, и еще другие идентификаторы. РУТОКЕН в сочетании с соответствующими программно-аппаратными средствами может применятся с целью решения этих задач:

1. Аутентификация

Защищенные соединения при доступе к почтовым серверам, серверам баз данных, файл-серверам, Web-серверам, аутентификации при удаленном доступе. Выполняется замена парольной защиты при доступе к БД, VPN-сетям, Web-серверам, и еще security-ориентированным приложениям на программно-аппаратную аутентификацию.

2. Защита данных

Обеспечивается защита информации, электронной почты, и еще доступа к компьютеру. В последнем варианте необходима авторизация потребителя на входе в операционную систему.

3. Корпоративное применение

Это необходимо в прикладных программах в системах электронной торговли для того, чтобы сохранять служебной информации, персональную информацию клиентов, пароли, ключи шифрования, цифровые сертификаты и иную конфиденциальную информацию.

Нужно отметить, что РУТОКЕН способен выступать в качестве единого идентификационного приспособления для доступа клиентов к разным элементам корпоративной системы. Также, он способна обеспечивать автоматическую постановку ЭЦП документов и разделение доступа.