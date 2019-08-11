Качество услуг массажиста находится в зависимости от того, как снабжен его офис, насколько специалисту комфортно в нем функционировать и удобно ли в протяжение сеанса ощущает себя посетитель. Для этого разработано особое спецоборудование и мебель.

Какое оборудование необходимо массажисту?

Минимальный набор оснащения, нужный специалисту массажа для деятельности заключается из таких предметов:

• массажный стол либо мебель для посетителя;

• регулирующееся по высоте кресло для специалиста;

• косметологический столик для массажных масел;

• валики для регулирования положения конечностей (в случае если конструкции кушетки никак не подразумевает подобную регулировку);

• шкаф для спецодежды;

• стеллаж для косметических средств;

• 2-х либо 3-х секционная ширма.

Все эти объекты могут помочь специалисту в труде, облегчают его деятельность, ускоряют рабочий процесс. Посетителю не потребуется ожидать, пока специалист даст и подготовит все необходимое — все уже под рукою и готово к работе. Весьма немаловажно, для того чтобы кресло также кушетка регулировались по возвышенности и массажист в период сеанса имел возможность работать как сидя, таким образом и стоя, в связи от области влияния (массаж лица, антицеллюлитный массаж). Еще одно неотъемлемое условие – моющаяся поверхность оснащения (обивка кресла, кушетки), рассчитанная на нередкое мытье и дезинфекцию.

Все для массажа либо что понадобится для открытия массажного офиса?

Ни один массажный офис не стоит без дезинфицирующих средств также косметических средств (масел). Не забудьте оборудовать рабочее место аптечкой. Массаж связан с расслаблением, релаксацией. У посетителя может неожиданно появиться головокружение либо отрицательная реакция на слишком активные массажные движения. По этой причине наличие средств первой поддержки обязательно для массажного салона.

Также в офисе обязаны являться одноразовые мед простыни и чистые полотенца, ресурсы для дезинфекции рук, одноразовые перчатки. В кабинетах аппаратного массажа устанавливается особое спецоборудование, устанавливаются вспомогательные прочные розетки для его подсоединения. Выбор оснащения находится в зависимости от вида массажей, которыми обладает специалист.

Для аппаратного массажа специалисту понадобятся разнообразные насадки для вакуумного, LPG-массажа, рефлексотерапии, но кроме того специальные камни для стоунтерапии.

Мебель для оснастки массажного кабинета

Основной упор в подборе мебели совершается на ее надежность, многофункциональные способности также удобство. Два наиболее основных предмета мебели – кушетка для посетителя и кресло специалиста.

Критерии выбора мебели в массажный офис:

• возможность регулировки высоты изделия;

• наличие нескольких секций у кушетки, для того чтобы потребитель имел возможность осуществлять предельно комфортное состояние в период сеанса;

• обивочный использованный материал, приятный на ощупь и предназначенный на неоднократную обработку дезинфицирующими средствами;

• наполнитель средней жесткости;

• прочная конструкция продукта;

• средняя ширина ложа и наличие низких подлокотников либо валиков.

Помимо данных объектов мебели в массажном офисе понадобится ширма, скрывающая посетителя от интересных представлений внезапно оказавшихся поблизости людей.

Удачно дополняют интерьер помещения полки, стеллажи, передвижные тумбы на колесиках, вешалка для одежи, но кроме того столик для регистрации клиента (в случае если кабинет функционирует не на территории клиники либо салона, а отдельно). Также, в случае если офис действует независимо от клиники, потребуется небольшой диванчик для зоны ожидания, или удобные стулья, где гости смогут провести несколько мин. в ожидании приема.

Интерьер помещения предпочтительно дополнить настенными часами, картинами, информативными плакатами, зеркалами.

Где приобрести спецоборудование для массажного офиса в Киеве?

Онлайн-магазин красоты Venko дает ко подбору все нужное для оборудования массажных, косметологических офисов, тату-салонов, парикмахерских, студий нейл-арта, стоматологических клиник. Подобрать необходимое спецоборудование и выбрать его доставку в собственный город возможно не только лишь онлайн, однако и в свободном выставочном зале, расположенном в Киеве. На 600 м2 площади расположено множество увлекательных модификаций. Это отличная возможность наглядно удостовериться в свойстве и функциональности оснащения, приборов, мебели. Предусмотрена кроме того и вероятность протестировать службу устройств чтобы исследовать их многофункциональные характерные черты. Ведь правильнее единожды увидеть устройство в воздействии, чем тратить бесценное время на выискивание отзывов о нем!

Спецоборудование, предоставляемое нами, — это:

• полное соотношение интернациональным стандартам качества;

• наличие сертификатов, поддерживающих успешное прохождение медицинских и промышленных испытаний;

• модели от основных всемирных и российских изготовителей;

• 2-х годичная гарантийное обеспечение на все разновидности оснащения и приборов;

• постгарантийное сервисное обслуживание;

• ваша уверенность в свойстве предоставляемых косметологических и мед услуг!

Мы предлагаем наилучшие условия покупки – рассрочку на 3, 6 либо 10 платежей! Возможно оплачивать спецоборудование, уже используя его в работе! Если вы предпочли косметологический устройство, представленный в демонстрационном зале, его привезут в ваш салон в Киеве либо любом другом городе Украины в течение суток. Доставка крупногабаритного оснащения сопровождается выездом наших экспертов для конструкции и настройки оснащения, а кроме того обучения вашего персонала. Не упускайте возможность безвозмездно приобрести новый опыт, увеличить квалификацию собственных работников! Мы несомненно поможем освоить новые навыки и выдадим соответствующий сертификат.

У вас появились вопросы по работе оснащения? Не можете выбрать необходимую форма? Ищете расходные использованные материалы? Задайте всевозможные интересующие вас вопросы консультантам по телефону либо во период посещения выставочного зала. Вы приобретете исчерпывающую информацию, но кроме того грамотную помощь в выборе товаров.