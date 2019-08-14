В зоне доверия: как сделать эффективными POS-материалы

Маркетинговые исследования показали, что на выбор покупателя влияют рекламные «уловки» в магазине. Оказывается, навязчивая рекламная информация с голубого экрана вызывает лишь раздражение. А реклама в местах продажи воспринимается покупателем как полезные сведения, позволяющая принять решение в пользу «акцентированного» товара. И да, в половине случаев покупка будет интуитивной, поскольку сообщение повлияло на выбор покупателя.

Что такое POS и для чего он нужен?

POS – это рекламные материалы на пластике для печати, размещенные непосредственно в месте продажи для продвижения товара или бренда.

Создание POS-материалов требует соблюдения некоторых условий:

Только положительные эмоции

Шокирующие изображения лучше оставить «черным пиарщикам».

Легкость в подаче информации

Избегайте резких призывов и категоричных формулировок.

Информативность

Текстовая часть должна вызвать заинтересованность потребителя.

Гармоничность

POS-материалы создаются с целью повышения продаж, а значит они должны соответствовать помещению по габаритам и оформлению.

Как выбрать изготовителя

При изготовлении POS-продукции используются листовой полипропилен, бумага, картон, металл, стекло, дерево. Для создания рекламного шедевра используют печать, сварку, порошковую покраску, каширование.

Для расчета итоговой стоимости менеджер уточнит формат продукции, цветовую насыщенность, плотность готовых изделий. Предварительно будет подготовлен макет для согласования с заказчиком. И только после одобрения макета POS-материала начнется печать заказанного тиража.

Работать лучше по договору с компанией изготовителем. Обращайте внимание на портфолио, творческий подход, оригинальность идеи, ориентированность материалов на целевую аудиторию.

Где расположить POS-материалы

Рекламную информацию размещают:

На уличном пространстве

Это привлекает внимание прохожих.

При входе в магазин

Для общего информирования покупателя.

Торговый зал

Здесь располагается основная часть рекламной информации, которая дает покупателю представление о товаре.

Витрина или стеллаж

Это упрощает поиски нужного товара.

Прикассовая зона

О да, здесь товар всегда в зоне повышенного внимания.

А чтобы рекламная информация достигла сознания покупателя, доверяйте качественным расходным материалам для производства рекламы, «ИнтерПлюс», например.

Имеющий товар, да заявит о себе с пользой для покупателя. Ловите вдохновение в рекламе!