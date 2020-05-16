Современный пансионат для пожилых – хорошее решение для нуждающихся в постоянной помощи и одиноких

До недавнего времени в домах престарелых преобладало весьма нелестное мнение. На данный момент всё меняется. Бывает, что семья слишком занята своими обязанностями, чтобы уделять пожилым людям достаточно времени. В домах престарелых обычно есть люди похожего возраста, у которых похожие проблемы. В результате они не чувствуют себя одинокими. Современные дома престарелых дают гостю чувство безопасности и конфиденциальности.

Сотрудники Пансионата «Долгожители» для престарелых людей в городе Нижний Новгород обеспечивают медицинское обслуживание, профессиональную реабилитацию и диагностику, организуем мероприятия, которые способствуют укреплению здоровья и поддерживают наилучшее состояние тела и ума пожилых людей. Подробнее о центре «Долгожители» можно получить всю необходимую информацию об оказываемых услугах.

Каждый пожилой человек может рассчитывать на полную самоотверженность и понимание сотрудников и специалистов.

Пансионата «Долгожители» – это круглосуточное учреждение, обеспечивающее уход за престарелыми, инвалидами и хронически больными людьми. Это центр, который сочетает в себе комплексный уход с реабилитацией, диагностикой, отдыхом и релаксацией в современном SPA и комфортом пребывания.

На официальном сайте https://dpansionat.ru/services Пансионата для пожилых и престарелых людей в Нижнем Новгороде можно более детально ознакомиться с профессиональными медицинскими услугами, а именно:

уход за тяжелобольными;

уход за больными после инсульта;

уход за лежачими больными;

уход за онкобольными.

Основные ценности Пансионата «Долгожители»

Сотрудники Центра заботятся о безопасности гостей и о том, чтобы они чувствовали себя здесь хорошо, как дома. В Центре царит приятная атмосфера. Забота о пожилых людях – большая ответственность, поэтому сотрудники Пансионата – открытые, дружелюбные специалисты.

Радость пожилых людей – это лучшее спасибо нашей команде за работу, приятное вознаграждение и удовлетворение. Всю необходимую информацию об условиях проживания можно получить на сайте https://dpansionat.ru/, обратиться по адресу: Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д. 5 или связаться по телефону +7 (831) 214-48-49 (круглосуточно).

Пансионат «Долгожители» – это современное круглосуточное учреждение, предоставляющее уход за престарелыми, инвалидами и хронически больными, предлагая вам новый, более качественный уровень отдыха и реабилитации в комфортных условиях. Это место, где жизнь приобретет новые, красивые краски осенней жизни.